U radionici će polaznici imati priliku zamisliti i prikazati sebe kao superheroja kroz formu crteža ili slike.

Istraživat će se vlastiti doživljaj sebe s fokusom na vrline i osobnu snagu. Kroz zadatak će polaznici pustiti maštu na volju i uz apsolutnu slobodu izraza predstaviti različite aspekte sebe. Rad je, prije svega, izraz njihove osobnosti, a ne odraz vanjskoga izgleda.

Svaki rad u sebi sadrži svjesno stavljene elemente, no on ujedno uvijek sadrži i one nesvjesne, poručuju iz CeKaTe-a-

Radionica će se održati online preko Zoom aplikacije i besplatna je, a prijaviti se može na ovoj poveznici.

Radionicu vodi akademska slikarica i art-terapeutkinja Tara Beata Racz.