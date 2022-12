Online prodaja u predblagdanskoj sezoni dosegnut će više od 200 milijardi dolara – evo kako ulagači mogu najbolje iskoristiti božićni rast cijena dionica

U vremenima velike ekonomske i burzovne nesigurnosti, ulagači bi trebali voditi računa o tradicionalnim trendovima. Krajem godine, predblagdanska sezona rasprodaja koja počinje na Crni petak i traje paralelno s božićnim rastom na burzama, ostaje jedan od takvih trendova. Statistika sezonskih prinosa pokazuje da je studeni najuspješniji mjesec za S&P 500, s prosječnim rastom indeksa od 2,6 % u posljednjih 11 godina.

Prosječna dobit u proscincu u istom razdoblju nije previše impresivna - samo +0,8 %, ali to je ipak pozitivan rezultat. Međutim, kakva god bila statistika prinosa, ona ne jamči da će tržište rasti više od 3 % u zadnja dva mjeseca ove godine.

Otpornost u uvjetima visoke inflacije

Kako bi se identificirali trenutni trendovi, valja razmotriti osnove a Maxim Manturov, voditelj investicijskog istraživanja u Freedom Finance Europe donosi pregled tržišta. Prije svega, vrijedi pogledati podatke o maloprodaji sredinom studenog. Porast za listopad bio je znatno iznad konsenzusa od 0,9 % i iznosio je 1,3 %. To ukazuje na otpornost potrošačke potražnje u uvjetima visoke inflacije. Prošlomjesečna prodaja djelomično je potaknuta povećanjem prodaje motornih goriva od 4,1 %. U isto vrijeme, prodaja automobila porasla je za samo 1,5 %, dok su isporuke proizvođača, u smislu količine, porasle za 9,8 % odjednom, što ukazuje na zdravo stanje stvarne potrošnje.

Prodaja, isključujući motorna vozila, plin, građevinski materijal i prehrambene usluge, porasla je za 0,7 %, revidirano naviše s +0,4 % na +0,6 % za rujan. Došlo je do blagog pada kupovne aktivnosti u segmentu opće robe, što je također u studenom istaknuo izvršni direktor Targeta, jednog od najvećih lanaca robnih kuća u SAD-u. Međutim, to je više nego nadoknađeno povećanjem prodaje kućanskih potrepština i većim obujmom prodaje u maloprodajnim trgovinama. Predviđa se ubrzanje stope stvarne potrošnje u četvrtom kvartalu na 3 %, u odnosu na 1,4 % u trećem kvartalu.

Kako su se pripremile dostavne kompanije?

Prema Adobe Digitalu, online prodaja za predblagdansku sezonu iznosit će oko 209,7 milijardi dolara, što implicira usporavanje rasta s prošlogodišnjih 8,6% na 2,5%, najniže od 2015. godine. To je djelomično zbog pada indeksa online cijena u listopadu: prošle godine oko 3 do 3,5 % ukupnog rasta online prodaje bilo je potaknuto višim cijenama, dok je 4,9 do 5,4 % bilo posljedica povećane potrošnje. Temeljna inflacija ove godine iznosi 6,3 %. Ako se uzme u obzir ova vrijednost, čini se da će se stvarni obujam online prodaje smanjiti.

Reagirajući na usporavanje gospodarstva, FedEx će uz najavljene protukrizne mjere reducirati zračni promet kako bi održao operativnu profitabilnost. Ovaj potez dolazi u trenutku kada kompanija cilja na godišnje smanjenje ukupnih isporuka robe u četvrtom tromjesečju.

Osim toga, neki od vozača koji rade za FedEx bit će pušteni na neplaćeni dopust od 1. prosinca. United Parcel Service (UPS) još nije dao sličnu najavu, ali planira zaposliti do sto tisuća sezonskih djelatnika, čime jača svoju konkurentnost. No, UPS također bilježi pad količine pošiljaka od početka godine.

S obzirom na nejasnu situaciju u gospodarstvu općenito, a posebice u maloprodaji, najbolje rješenje za ulagače je investiranje u XLP i/ili XLY potrošačke fondove. Dionice UPS-a izgledaju privlačnije za ulaganje do kraja godine od dionica FDX-a, međutim, s najnovijim podacima o inflaciji, vrijedi paziti na prilagođene visoke beta tehnološke dionice ili dionice "rasta" koje će vjerojatno uslijediti nakon božićnog rasta.