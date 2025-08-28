Prošećite Okolo za kraj – ne propustite posljednju priliku za umjetničku šetnju gradom

Osmo izdanje umjetničkog projekta Okolo traje do ove subote, 30. kolovoza, stoga ne propustite posljednju priliku za obilazak umjetničkih instalacija koje čekaju da ih otkrijete Okolo po gradu.

Započnite umjetničku šetnju s najnovijom minijaturnom intervencijom koju je kao iznenađenje izveo likovni umjetnik Filip Pilj u staklenim izlozima prolaza Neboder te se zagledajte u njegov Mali prizor. Riječ je o triptihu u laviranom tušu koji predstavlja tri različita načina gledanja istog prizora, sugerirajući da percepcija nikada nije jednoznačna. Svaka scena unutar triptiha interpretira motiv iz drugačije vizure, naglašavajući koliko naše viđenje stvarnosti ovisi o unutarnjem stanju, iskustvu i kutu gledanja. Rad istražuje subjektivnost pogleda i poziva promatrača da zastane, usporedi i preispita vlastitu interpretaciju. U istom prolazu pokušajte pronaći ostatke Važne poruke koju je zlatnim balonima ispisala vizualna umjetnica Maše Barišić. Budući da je koncept umjetnice predvidio organsko mijenjanje poruke sve dok potpuno ne nestane, možda još naiđete na koje slovo, a možda za kraj ostane samo ogoljena poruka umjetnice - a to je da ponekad u životu nema (važne) poruke.

Ljeto se približava svome kraju, stoga ga obavezno pozdravite u susjednom prolazu Oktogon gdje je fotografkinja Inija Herenčić iza sebe ostavila Tragove ljeta, vizualno upečatljiv foto dnevnik toplih trenutaka s posebnim autorskim potpisom.

Nakon što je tekstilna instalacija dizajnerice i umjetnice Ivane Mrčele djelomično vandalizirana, još jednom pružite podršku Našim sestrama koje su ponovno na broju. Tako ovaj hommage sestrinstvu koji istražuje žensku solidarnost i dalje možete pogledati u punom sastavu u Varšavskoj ulici kod broja 8. Nažalost, povratka nema za hibridnu instalaciju Trophillia bosanskohercegovačke umjetnice Alme Bektaš, prvotno postavljene na uglu Gajeve ulice i Trga bana Josipa Jelačića, koja je u potpunosti otuđena i više je nije moguće razgledati.

Ponekad je dovoljno odvažiti se samo zamisliti kako je to biti Hodač po žici - to možete učiniti u Varšavskoj ulici kod broja 17 gdje vaš čeka posveta kipara Marka Gašparića nevjerojatnom podvigu francuskog akrobata Philippea Petita i svim hrabrim pojedincima koji pomiču granice mogućeg. Par koraka dalje, na zapadnom dijelu Varšavske ulice, promislite o načinima na koje je moguće vratiti život zaboravljenim, zapuštenim i oštećenim mjestima, a inspiraciju pronađite u novom licu derutnog zida na kojem je vizualna umjetnica Diana Trohar završila svoje Pošumljavanje, prenoseći uživo na velika platna foto-kolaže sa zapisima fotografija ožiljaka i tekstura zida.

Ako tražite svoj kutak mira, pronađite Sklonište i sakrijte se od gradske vreve u parku Zrinjevac gdje je modna dizajnerica Marija Kulušić jednom stablu, ali i svima nama pružila omotač topline, udobnosti i sigurnosti. A koja je uloga stolice kao oslonca, zapitajte se na Trgu kralja Tomislava gdje vas čeka The Chair multimedijalnog umjetnika Karla Štefaneka, pozivajući vas na sasvim osoban doživljaj i interpretaciju.

Ako vas put odvede do Gornjeg grada, na istočnoj strani Strossmayerovog šetališta pronađite zaigrani dnevni boravak na otvorenom u kojem se odvija Sukob oblika i funkcije vol. 2 eksperimentalnog dua Glitchboy 2000 & Komscho. U večernjim satima, od 20 do 24 sata, na platou Gradec pogledajte u oči Promatrača slovenske umjetnice Eme Kobal i dobro razmislite o prisutnosti tehnologija kontrole i nadzora.

Za sami kraj šetnje, ali i ovogodišnjeg izdanja projekta Okolo, protegnite noge i uputite se do križanja Savske i Koturaške, gdje prostor kontemplacije i imaginacije umjesto na oglasnom panou možete pronaći Na valovima dizajnerice Jelene Malenice i street art umjetnika Chez 186.

Postavljajući umjetničke radove u gradski krajolik Okolo od 2018. godine oživljava javne prostore i pretvara ih u mjesta gdje se umjetnost spontano dotiče svakodnevice grada. U prvi plan stavlja lokalne umjetnike i njihov osobni doživljaj i viziju grada, istovremeno približavajući suvremenu umjetnost široj publici. Događanje se ostvaruje uz podršku Turističke zajednice grada Zagreba, Grada Zagreba i Ministarstva kulture i medija.



Još jednom molimo publiku da poštuje umjetnike i umjetničke radove u javnom prostoru.