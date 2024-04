Na parlamentarnim izborima u Hrvatskoj do 16:30 glasalo je ukupno 1,6 milijuna birača ili 50,6 posto, što je šesnaest posto više nego na posljednjim parlamentarnim izborima u isto vrijeme

Državno izborno povjerenstvo je u 17 sati objavilo da je do 16:30 na izbore izašlo 50,6 posto građana koji imaju biračko pravo. To je za 16,2 posto više nego na posljednjim izborima četiri godine ranije.

Veći broj građana, posebno u Zagrebu i Sisku, žali se da nije na popisu birača. Kako je priopćilo Gradsko izborno povjerenstvo grada Zagreba, došlo je do pogreške u dostavi podataka u registar birača.

To u praksi znači da građanka ili građanin tek na biračkom mjestu doznaje da nije na popisu. Onda mora otići do nadležnog matičnog ureda kako bi dobio tzv. plavu potvrdu i s njom se vratiti na biračko mjesto. To vrijedi i za one kojima je istekla osobna iskaznica.

No problem je u tome što i u matičnim uredima i na pojedinim biračkim mjestima vladaju velike gužve, što znači da bi se moglo dogoditi da ti birači ne dođu na red za glasanje do zatvaranja birališta u 19 sati.

Državno izborno povjerenstvo zatražilo je očitovanje o tom problemu od Ministarstva unutarnjih poslova i Ministarstva pravosuđa i uprave.

Nepoštivanje izborne šutnje

Državno izborno povjerenstvo (DIP) već je primilo prve prigovore na tijek parlamentarnih izbora. Riječ je u prvom redu o nepoštivanju izborne šutnje koja je na snazi do zatvaranja birališta u 19 sati.

Predsjednik države Zoran Milanović optužio je premijera Andreja Plenkovića da je svojim izjavama nakon glasanja na biračkom mjestu prekršio to pravilo. DIP je reagirao i, ne navodeći imena, podsjetio da kandidati mogu nakon obavljenog glasanja dati samo kratke neutralne izjave, a ukoliko se ne pridržavaju toga, mediji do 19 sati ne bi smjeli prenijeti to što su rekli.

Također su stigli prigovori da su anketari koji provode ispitivanja za izlazne ankete sa svojom opremom postavljeni preblizu biračkim mjestima. To je bio slučaj na dosta mjesta, pa ih je DIP zamolio da se odmaknu, priopćeno je iz Državnog izbornog povjerenstva.

Više od 6.500 biračkih mjesta

Biračko pravo na parlamentarnim izborima ima ukupno nešto više od tri milijuna i 733 tisuće građana. Oni mogu birati između 2.277 kandidata na 165 lista i 17 manjinskih kandidata. 140 zastupnika se bira u 10 izbornih jedinica na koliko je podijeljena Hrvatska, tri u 11. posebnoj izbornoj jedinici za dijasporu, a za osam zastupnika nacionalnih manjina se glasa u 12. izbornoj jedinici koja obuhvaća cijelu državu.

U Hrvatskoj se bira na 6.544 biračkih mjesta, a u inozemstvu na 110 mjesta u 65 diplomatskih misija i konzularnih ureda u 41 državi svijeta. Privremeno upisani birači u Hrvatskoj će glasati na 102 posebna biračka mjesta, birači u ustanovama socijalne skrbi na 91, zatvorenici na 28, pomorci na 15 te birači u Oružanim snagama RH na dva posebna biračka mjesta.

Prve izlazne ankete u 19 sati

Prvo biračko mjesto je otvoreno već u ponedjeljak u 23 sata (po hrvatskom vremenu) u Australiji, a posljednje se zatvara 18. travnja u 4 sata ujutro (po hrvatskom vremenu) u SAD-u u Los Angelesu. Najveći broj biračkih mjesta u inozemstvu otvoren je u Bosni i Hercegovini, njih 43. Izbori u dijaspori traju dva dana, 16. i 17. travnja.

Pripadnici nacionalnih manjina u Hrvatskoj mogu se na biračkom mjestu odlučiti hoće li glasati na bijelom listiću, kao i ostali birači, ili na ružičastom, na kojem se u 12. izbornoj jedinici biraju zastupnici manjina.

U 19 sati bit će objavljeni rezultati prvih izlaznih anketa, a u 21 sat DIP će objaviti prve izborne rezultate, koje će osvježavati svakih 15 minuta, tako da bi između 23 i 24 sata trebale biti obrađene tri četvrtine biračkih mjesta.