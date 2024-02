Ljudi brzo stvaraju dojam o društvenom položaju drugih ljudi što može imati važne posljedice, ali što konkretno pokreće ove dojmove i njihov odnos prema prosuđivanju štetnih ili korisnih stereotipa, ostalo je nepoznato, navode znanstvenici.

Tako, prema onome što su čuli od ispitanika, oblik vašeg lica može utjecati na to šta ljudi misle o vašem bogatstvu i porijeklu.

Sudionike studije činilo je trideset mladih ljudi koji govore engleski, prosječne starosti od 22 godine. Dobili su zadatak pogledati 3D modele lica i procijeniti bogatstvo i društveni položaj. Također su odlučivali čini li im se ta osoba kompetentnom, toplom, dominantnom i od povjerenja - što su osobine stereotipno povezane s višim položajem i bogatstvom.

Studija je otkrila da osobe koje procijene kao bogate, smatraju istovremeno povjerljivijim, sposobnijim i poštenijim. Neke od karakteristika ovih lica uključivale su isklesane crte lica, podignute obrve i rumene obraze.

S druge strane, prema njihovom mišljenju "siromašna" lica imaju spuštene obrve, kraće brade i hladniji ton kože, i to ih čini hladnima i nepovjerljivima.

Ove vrste prosuđivanja zasnovane isključivo na izgledu mogu imati dugotrajne posljedice na pojedince, kaže glavna autorica studije, dr. Thora Bjornsdottir. Ona je rekla da ljude za koje se smatra da pripadaju visokoj ili nižoj društvenoj klasi, također se često procjenjuje da imaju povoljne ili nepovoljne osobine.

"Ovakva mišljenja se formiraju čak i samo prema izgledu lica, a to može imati značajne posljedice, uključujući i one za koje se smatra da su niže društvene klase", smatra. Dodaje da naši dojmovi o drugim ljudima mogu dovesti do određenih prednosti ili nedostataka za njih.

Profesorica Rachael Jack kaže da ovo istraživanje pokazuje kako specifične karakteristike lica igraju ključnu ulogu u povezivanju percepcije društvene klase sa srodnim stereotipima. Ova otkrića nisu samo dragocjena za unapređenje našeg razumijevanja teorija društvene percepcije, kaže, već i za to da se prekinu pristrane percepcije.