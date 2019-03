Nubia, brend koji pripada ZTE telekomunikacijskom divu, pridružio se igri uređaja s OLED matrice savitljivim zaslonom modelom Nubia Alpha koji nema nikakve veze s uređajem poput Samsung Galaxy Fold.

Nubia Alpha je hibrid pametne narukvice, sata i telefona. Prvi put je prototip uređaja predstavljen na IFA izložbi prošle godine, ali tada je gadget bio samo izložbeni koji se nije mogao dotaknuti. Dolazi u vodootpornom kućištu od anodiziranog nehrđajućeg čelika u crnoj, zlatnoj boji te opcionalno obloženim 18-karatnim zlatom. Nosi se na ručnom zglobu kao sat, dok se izduženi zaslon dijagonale 4 inča proteže u područje remena.

Zaslon je 960 x 192 piksela rezolucije (245 ppi) i može se pomicati prstom okomito ili vodoravno. Omjera je 36: 9 i obložen je materijalom otpornim na toplinu koji se naziva poliimid. Proizvođač zaslona je tvrtka Visionoxom. Na zaslonu se nalazila kamera od 5 MP (FOV 82 stupnjeva, otvora F2.2). Druga strana ima senzor pokreta koji je namijenjen gestama za upravljanjem uređaja. Osim pokretima može se još upravljati glasom i dodirima.

Hardverska osnova

Srce uređaja čini zastarjeli Snapdragon Wear 2100 čipsetu tvrtke Qualcomm s 1 GB radne memorije i 8 GB interne podatkovne. Baterija kapaciteta 500 mAh trebala bi osigurati do dva dana rada na jednom punjenju.

Ima nekoliko senzora, uključujući otkucaja srca i Bluetooth, Wifi i eSIM za upućivati i primati glasovne ili video pozive.

OS i aplikacije

Intuitivan, operativni sustav je potpuno novi način interakcije s onim što vas najviše zanima, naglašavaju iz Nubije. Ima nekoliko ugrađenih aplikacija, glazbeni svirač, fitness funkcija, praćenje spavanja i navigaciju. Moguće je postaviti personalizirani brojčanik i dobiti sve obavijesti na prvi pogled.

Nubia Alpha cijene i dostupnost

Nosivi gadget dolazi u Europu od trećeg kvartala ove godine. Najavljene cijene ovisno o varijanti su sljedeće:

Nubia Alpha (Bluetooth) - 449 eura

Nubia Alpha (eSIM) - 549 eura

Nubia Alpha (eSIM i 18 kt zlatna narukvica) - 649 eura

Nubia je razvila Nubia Pods bluetooth slušalice koje se spajaju u uređaj za slušanje glazbe ili glasovnu komunikaciju. Međutim, njih je potrebno kupiti zasebno po cijeni 99 eura.

