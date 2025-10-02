Akademski slikar iz Dubrovnika, Josip Ivanović, osobito je zanimljivo ime suvremene hrvatske likovne umjetnosti, autor je začudnog i izazovnog opusa, prepunog pitanja i promišljanja o dvije posve jednostavne teme, dva svakodnevna motiva , o čovjeku i o njegovom svijetu.

Kontinuirano slikajući i suočavajući se neprestano s ključnim elementom u kome se savršeno i precizno reflektira sadašnjost, kreira sve čudesnija djela na velikim formatima, 200 x 155 cm, u akrilu.

Istina, istodobno, svaka od tri slikarska dijela što sačinjavaju triptih može funkcionirati i posve samostalno, učinkovito .

Naravno, susrećemo se s paralelnim ili već doista stvarnim svijetom u kojem obitavaju automobili u raznim bojama i raznovrsnim oblicima, poput ljudi u sličnom svijetu, složeni u cjelinu, okrenuti na pravu stranu, pottojeni poput vojske iako se svi međusobno vrlo razlikuju, nisu posve uniformirani, različiti su.

Svijet automobilskih školjki, simpatičnih i zgodnih formi, ali praznih tijela, što svakako ponešto na čovjeka, njegovo praćenje vanjskih značajki bez ikakva interesa za unutarnje.

Svijet živopisnih automobila obimnog i kompleksnog ciklusa Carlings nadahnutog akademskog slikara Josipa Ivanovića sve je nazočniji u aktualnoj likovnoj produkciji, ističući se sa svojim neobičnim a tako svakodnevnim motivom koji je preuzeo glavnu riječ u životu paralelnog svijeta.

Upozoravajući ali i pomalo satiričan motiv Josipa Ivanovića, motiv i brutalan i delikatan, surov i stvaran, ironičan i peckav do boli.

Novi akrili velikog formata u dramatičnom ciklusu Carlings suvremenog hrvatskog likovnog umjetnika, akademskog slikara Josipa Ivanovića sjajan su doprinos likovnoj umjetnosti.