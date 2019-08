U Ministarstvu unutarnjih poslova (MUP) kažu da novim zakonom žele na cestama podići razinu sigurnosti, ali i prometne kulture

Zakonom o sigurnosti prometa na cestama propisano je povećanje novčanih kazni do 20 tisuća kuna za počinitelje osam prekršaja koji su prepoznati kao uzročnici najtežih stradavanja u prometu.

Na tom popisu su prekoračenje brzine u naseljenom mjestu za više od 50 kilometara na sat, vožnja u suprotnom ili zabranjenom smjeru na autocestama i cestama, namjerni prolazak kroz crveno svjetlo, odbijanje provjere alkohola ili droga te vožnja s više od 1,5 promila ili pod utjecajem droga.

Više kazne predviđene su i za vožnju prije stjecanja prava, ali i za vozače kojima je oduzeta dozvola, bilo zbog prikupljenih negativnih bodova, isključenja iz prometa ili privremenog oduzimanja vozačke.

Dulje oduzimanje vozačkih dozvola za ponavljače

Kazne za tih osam prekršaja povećavaju se sa dosadašnjih pet do 15 tisuća kuna na 10 do 20 tisuća kuna, no primjenjuju se i strože obligatorne mjere - zabrana upravljanja vozilom od najmanje šest mjeseci za drugi prekršaj ili najmanje godinu dana za tri i više prekršaja.

Policija, pored toga može privremeno, do odluke suda oduzeti vozilo kojim je počinjen prekršaj, ako vozač koji je već dvaput pravomoćno kažnjen ponovi neki od tih najtežih prekršaja.

S 500 na tisuću kuna povećavaju se kazne zbog nekorištenja sigurnosnog pojasa, nepropisnog prijevoza djece i korištenja mobitela, što su također opasni oblici ponašanja koji su se našli na popisu „četiri ubojice u prometu" - brzina, alkohol, pojas i mobitel.

Povećane su novčane kazne i za prekršaje kod uključivanja u promet, pretjecanja, zaustavljanja, vožnje unatrag.

Zbog nepoštivanja svjetlosne i zvučne signalizacije, kao najčešće utvrđenog uzroka nesreća na željezničkim prijelazima, povećava se iznos kazne za nezaustavljanje na pružnom prijelazu, ali uvode i negativni prekršajni bodovi.

I za bijeg s mjesta nesreće 20 tisuća kuna

Bijeg s mjesta nesreće s poginulima ili ozlijeđenim također je ušao u krug prekršaja za koje su predviđene kazne do 20 tisuća kuna. Umjesto dosadašnje kazne od tri do sedam tisuća kuna, bjegunci će odsad plaćati kaznu od 10 do 20 tisuća kuna.

Sudionik prometne nesreće s materijalnom štetom koji ne ostavi potrebne podatke platit će kaznu do sedam tisuća kuna.

Takvim vozačima zabraniti će se vožnja na određeno vrijeme bez obzira na broj počinjenih prekršaja, a 'zaradit' će i pokoji prekršajni bod.

Negativni bodovi siguran put do gubitka vozačke

Vozač s 12 i mladi vozač s devet negativnih prekršajnih bodova kojima je vozačka istekla, dvije godine neće moći podnijeti zahtjev za produljenje vozačke dozvole.

Vozačima s jednakim brojem negativnih bodova, rješenjem će se ukinuti vozačka dozvola, ako im je u tom razdoblju oduzeta ili prijavljena izgubljenom.

Dvije godine zabrane podnošenja zahtjeva za izdavanje vozačke dozvole dobit će i osoba koja je u dvije godine prikupila devet negativnih bodova, a još nije ni položila vozački ispit.

Negativni bodovi izricat će se i zbog niza drugih neželjenih oblika prometnog ponašanja od odbijanja postupanja po naredbi policajca, prekoračenja brzine i prolaska kroz crveno do nepropisno pretjecanja i nepropuštanja pješaka na pješačkom prijelazu.

Vozači će trebati čistiti automobile od leda

Kazna za nekorištenje zimske opreme povećana je na tisuću kuna, a zakon jasnije opisuje dužnosti vozača koji će odsad morati čistiti i led ili vodu s automobila. Zakonom je fiksno propisano da dnevna ili kratka svjetla moraju biti upaljena od 1. studenog do 31. ožujka.

Među novinama je i propisivanje prekršaja nepoštivanja sigurnosnog razmaka između vozila na autocesti i uvođenje snimanja vozačkog ispita, ali i video nadzora tehničkog pregleda.

Zakon detaljnije propisuje i uvjete zbog kojih se vozilo ne smije dati na upravljanje nekom drugom, primjerice osobi pod zabranom vožnje ili pod utjecajem alkohola, lijekova i drugih opijata ili vidljivo umornoj osobi.

Pri tome će sudionicima u prometu, kažu u MUP-u, od pomoći biti mogućnost provjere na internetu stanja vozačke dozvole, negativnih bodova i mjera zabrane upravljanja.