Huawei FreeBuds 7i: nova generacija bežičnih slušalica s naprednim poništavanjem buke od sada u prodaji

Na nedavno održanom globalnom lansiranju novih Huawei proizvoda u Parizu, predstavljena je i najnovija generacija HUAWEI FreeBuds 7i bežičnih slušalica koje su od sada dostupne i u Hrvatskoj. Ova generacija i-serije bežičnih slušalica koristi najmoderniju tehnologiju za jasnije i bogatije iskustvo poziva i slušanja te donosi poboljšano uklanjanje buke. HUAWEI FreeBuds 7i pružaju vrhunski audio doživljaj svim korisnicima koji prate trendove. Pouzdani su suputnik tijekom cijelog dana, bilo kod kuće, u prijevozu, uredu ili u prirodi.

Slušalice dolaze u tri boje - ružičasta, bijela i crna. Elegantni dizajn odlikuje se glatkim, zaobljenim linijama i geometrijskim oblikom, što osigurava udobno i sigurno pristajanje. Moderan izgled te napredne funkcije ovih slušalica čine ih savršenim izborom za sve koji žele slobodu pokreta pri radu ili na putovanju.

Zvučni svijet bez ometanja

HUAWEI FreeBuds 7i namijenjene su korisnicima koji žele pobjeći od buke užurbanog života. Zahvaljujući naprednoj tehnologiji aktivnog poništavanja buke ANC 4.0, slušalice prilagođavaju razinu uklanjanja buke u realnom vremenu. Veliki zračni otvori upijaju i poništavaju zvučne valove buke. Korisnicima su na raspolaganju četiri veličine silikonskih umetaka, kako bi svatko pronašao savršenu udobnost i optimalno uklanjanje buke.

Ove slušalice podržavaju neograničeni prostorni zvuk, neovisno o izvoru sadržaja ili uređaju, što korisnicima pruža potpuno uživanje u glazbi i videima. HUAWEI FreeBuds 7i opremljene su s dinamičkim pokretačem od 11 mm s četiri magneta koji donosi realistične vokale, duboke teksture te bogat i slojevit zvuk.

Slušalice imaju i mikrofon za provođenje zvuka koji radi u kombinaciji s tri druga visokoučinkovita mikrofona te AI algoritmom za poništavanje buke tijekom poziva. To omogućuje jasne razgovore čak i u bučnim okruženjima poput javnog prijevoza ili automobila s ambijentalnom bukom do 90 dB. Podržane su i funkcije upravljanja pokretom glave, pa korisnici mogu jednostavno prihvatiti ili odbiti poziv, klimanjem glavom bez korištenja ruku.

Dostupnost i cijena

HUAWEI FreeBuds 7i bežične slušalice kompatibilne su s iOS i Android sustavima, a dostupne su na hrvatskom tržištu po preporučenoj maloprodajnoj cijeni od 99 eura.

Osim najnovijih bežičnih slušalica, na tržištu se mogu kupiti i najnoviji pametni satovi HUAWEI WATCH Ultimate 2 te modeli iz HUAWEI WATCH GT 6 Series. Nakon MatePad 11.5 tableta, uskoro na hrvatsko tržište dolaze i novi tableti.