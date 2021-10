Radi se o "doista povijesnom danu", kaže Martin Daum, predsjednik Uprave Daimler Truck, Daimlerove sekcije za proizvodnju gospodarskih vozila. Suvlasnici Daimlera bi danas (1.10.) na izvanrednoj (virtualnoj) skupštini dioničara trebali odlučiti o tome podržavaju li ili ne planove menadžmenta o „cijepanju" proizvođača automobila iz Stuttgarta. Dioničari moraju konkretno odlučiti hoće li sekcija za proizvodnju gospodarskih vozila i autobusa biti izdvojena u okviru koncerna i kao vlastito, samostalno poduzeće završiti na burzi.

Dioničari Daimlera će, kako se očekuje, podržati razdvajanje - prije svega zbog toga što bi oni mogli profitirati od novih dionica Daimler Truck. Mnogi burzovni stručnjaci smatraju naime da bi dvije razdvojene zasebne tvrtke Mercedesa na burzi mogle vrijediti više nego u „paketu", kao jedna tvrtka. U budućnosti bi veći dio koncerna nastupao pod imenom Mercedes-Benz Group AG i on bi bio zadužen za posao s osobnim vozilima. Ime Daimler AG bi u potpunosti trebalo nestati.

Sićušni Mercedes?

Jedan od pobornika razdvajanja je i šef tvrtke Daimler Truck, Martin Daum. Za list Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung on je rekao: "S godišnjim prometom od 40 milijardi eura mi ćemo biti među 20 najvećih poduzeća u Njemačkoj, a istovremeno smo i svjetski líder u području proizvodnje autobusa i gospodarskih vozila. Zašto bi uopće trebali skrivati jednu takvu sjajnu tvrtku?" Daimler Truck već godinama ostvaruje operativnu dobit od dvije milijarde eura i više, dodaje on: "Nema baš puno firmi koje su tako uspješne kao mi."

Neki su stručnjaci pak zabrinuti za budućnost poslovanja vezanog uz sektor osobnih vozila. Ingo Speich iz Deka Investmenta: "Razdvajanje sekcije za proizvodnju gospodarskih vozila Daimler čini ranjivijim za pokušaje mogućeg preuzimanja." Ta skepsa počiva na činjenici, kako kaže ekonomist i stručnjak za automobile Willi Diez, da će nova tvrtka Mercedes-Benz Group AG biti samo "jedan mali igrač na svjetskom tržištu automobila". Razdvajanjem Daimlera s tržišta nestaje „jedno od najuspješnijih, najvećih njemačkih poduzeća s dugom tradicijom", tako Dieza citira agencija dpa.

Profitabilna sekcija

Diez se ipak slaže s analitičarima koji očekuju da bi posao s gospodarskim vozilima i autobusima mogao biti itekako profitabilan, i to iz jednostavnog razloga - očekivane potražnje za tim vozilima u budućnosti: "Sve dok se posluje, mora se transportirati robu." Upravo tako na cijelu stvar gledaju i u tvrtki Daimler Truck. Šef firme Daum ipak ne prešućuje aktualne probleme: „Naravno da i mi osjećamo globalne probleme s distributivnim lancima, pogotovo kad se radi o određenim vrstama komponenti za poluvodiče." A to je itekako loša stvar, kaže Daum. On je u novinskom intervjuu naglasio kako se situacija s opskrbom tim komponentama zakomplicirala tijekom ljetnih mjeseci ove godine.

Daum je naglasio kako njegova firma u ovom trenutku ima „znatan broj vozila kod kojih nedostaju bitne komponente. A ta vozila su hitno potrebna našim mušterijama. Mi bismo ih rado htjeli isporučiti, ali i dalje čekamo na dijelove."

Zelena budućnost

Nova tvrtka namjerava smanjiti emisiju ugljičnog dioksida kod svojih vozila i pojačano se želi okrenuti alternativnim pogonima. Početkom listopada će s proizvodnih traka sići prvi Mercedesov električni model gospodarskog vozila. „2030. Planiramo u Europi prodavati više električnih gospodarskih vozila od neelektričnih", to je u rujnu najavila članica Uprave Karin Rådström. Daimler Truck pritom karte polaže i na električni pogon, ali i na - vodik. Od politike Rådström zato traži ulaganja u infrastrukturu i „pouzdane zakonske okvire".

Predstavnici ove branše već neko vrijeme od vlade zahtijevaju veće subvencije za alternativne pogone, kako bi se uopće ostvario cilj - a to je prelazak na čišće pogone. Prelazak na nove tehnologije se mora isplatiti kupcima i to brzo, tvrde proizvođači. I dodaju kako bez političke podrške od toga neće biti ništa. I Martin Daum traži podršku politike: „Gospodarska vozila nisu na cesti zato što je to nekome gušt. Privreda i naše društvo zahtijevaju da s točke A na točku B prevozimo robu. A za to nam je potrebna određena infrastruktura."

Osim e-pogona, Daimler Truck radi i na razvoju vozila na vodikov pogon, koja bi se na tržištu mogla pojaviti „u drugoj polovici ovog desetljeća", kaže Daum. On naglašava da u tom razvojnom procesu na kraj izlaze i bez državne pomoći: „Surađujemo sa Shellom po pitanju infrastrukture punioca uz neke od glavnih prometnica, na primjer od Rotterdama prema Kölnu i Hamburgu."

"Na dobrom putu"

No, i za novo, samostalno poduzeće Daimler Truck vrijedi i dalje činjenica da je njegova marža slabija nego kod konkurencije. Martin Daum smatra da su za to odgovorna dva glavna razloga: s jedne strane Daimler ima „sasvim drugačiji miks proizvoda. Osim teških gospodarskih vozila mi nudimo i autobuse i vozila za specijalnu namjenu." Na njih je Daimler Truck doduše „jako ponosan", ali kako dodaje Daum: „Ti modeli jednostavno donose manje dobiti nego teški teretnjaci."

A s druge strane za manju maržu su odgovorni i neki načelni problemi, na kojima se mora raditi, dodaje on. Pritom ne misli samo na proizvodni portfelj, nego i na visoke fiksne troškove. Daum: „Već i prije razdvajanja koncerna smo se bacili na rješavanje tih slabosti i smatramo da smo na dobrom putu."