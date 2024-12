Na Adventu u prolazu očekuje vas sjajan program za Badnjak i doček Nove godine

U prolazu hotela Jägerhorn zanimljivo je svaki dan! U prvih 20 dana trajanja, ova je lokacija osvojila sve one željne intimnije atmosfere i ugođaja. Bogat glazbeni program, show cooking Melkiora Bašića i Damira Tomljanovića vikendom i dječja događanja svakako su obilježili Advent u prolazu koji ne planira stati s iznenađenjima ni tijekom omiljenih blagdanskih dana.

Badnjak je rezerviran za dnevni tulum od 12 do 18 sati s DJ-om D-Gree u pratnji saksofona i perkusija. Stara godina, pak, kombinira i dnevni tulum i noćni provod do 2 sata. DJ-u Tabu-keeper of the groove koji će rasplesati dnevne goste uz saksofon i perkusije navečer se pridružuje DJ Klox koji će od 21 do 2 sata sve prisutne uvesti u najveseliju noć u godini. Pod lampicama, okruženi prekrasnim dekoracijama koje su već osvojile društvene mreže tako će svi gosti ući u 2025. godinu na najljepši mogući način!

Kaskade u prolazu koje mame sve više posjetitelja kao i idilično osvjetljeno stubište i dvorište prema Gornjem gradu postat će prava party destinacija i garancija dobrog provoda. S više od 40 grijalica, ovo mjesto slovi kao najtoplije stoga i mali i veliki ne moraju brinuti o potencijalnim niskim temperaturama. Osim toga, zagrijavanje je zagarantirano i zahvaljujući izvrsnoj koktel karti koju potpisuje Hrvoje Rihtarić, a i topli gulaši, kobasice i deserti svakako će pridonijeti tome. Osim Badnjaka i Stare godine, i u ostalim nadolazećim vikendima dobro će se plesati - 20.12 uz Al Dente, 21.12. uz Dementronomes dok će 28.12. zapjevati bend Toni drama, a 26.12. gostovati nagrađivana beogradske DJ-ica Stellarcompanion.

U ostatku adventskog programa i dalje su nedjelje rezervirane za druženja onih najmlađih. Roditelji, djedovi i bake već dobro znaju da od 10 do 13 sati Tvornica lutaka sprema predstave i tematske radionice. Obiteljska nedjelja tako je zagarantirana!

Najslađi prolaz na adresi Ilica 14 sve do 04. siječnja uveselit će sve one koji odluče ostati u metropoli kao i turiste kojih je iz godine u godinu sve više u najromantičnijem prolazu Zagreba. Detaljan program po danima nalazi se na službenoj Facebook stranici te Instagram profilu, a za rezervacije za nadolazeća događanja svi se mogu javiti na advent@hotel-jagerhorn.hr.