Nakon zimske pauze slijedi nastavak sezone 2025/2026. Ful Kul Buvljka koji će se održati u subotu 14.03.2026. na platou i maloj dvorani zagrebačkog popularnog kluba Boogaloo. Za posjetitelje se vrata Ful Kul Buvljaka otvaraju u 10:00 sati, kraj je u 17:00 i za posjetitelje je ulaz besplatan.

Ful KulBuvljak slovi za jednan od najvećih, najdugovječnijih i najboljih urbanih buvljaka u gradu Zagrebu, pa i mnogo šire. Održava se jednom mjesečno i predstavlja više od običnog buvljaka, jer osim bogate i raznovrsne ponude, ima svoj jedinstveni stil i stav, te stvara posebnu atmosferu koja privlači posjetitelje ne samo zbog kupovine, već i zbog druženja, a što i jest originalna ideja ovog eventa, da okupi ful kul ekipu koja će se družiti, zabavljati, a usput i kupiti neku zanimljivu stvarčicu. Dosadašnji odaziv izlagača na Ful Kul buvljak nadmašio je naša očekivanja, što je rezultiralo redovitim "sold out" statusom kada su izlagači u pitanju. Kvaliteta ponude također je na razini najpoznatijih europskih gradova poput Amsterdama, Berlina i Londona, što je uvelike zasluga samih izlagača i organizatora, dugogodišnjih sudionika zagrebačke alternativne scene, a u posljednje vrijeme dolazi I sve više izlagača iz drugih gradova i država. Lokacija je atraktivna i pruža sve potrebne sadržaje za uspješan buvljak, a uz dobar shopping, garantirano je i dobra zabava, što čini Ful Kul Buvljak nezaobilaznim događajem.

Na Ful Kul Buvljaku se okuplja mnoštvo zanimljivih ful kul izlagača, umjetnika, kolekcionara, posjetitelja, a na tersasi kluba Boogaloo se druži ful kul ekipa i uživa u druženju, piću, za ovu priliku ćemo imati u ponudi i kuhno vino da se malo zagrijete i glazbi koju vrti poznati zagrebački guru alter scene, DJ Tomi Phantasma pa čete tako na terasi Caffe Bara Boogaloo moći čuti i neke kultne, manje poznate pjesme koje se rijetko mogu čuti na radijskim stanicama i u klubovima, a koje ipak svi volimo.

Ako posjedujete kolekcije kul odjeće, obuće, nakita ili drugih modnih dodataka, umjetnina, knjiga, antikviteta, svijećnjaka, ogledala, lampi, bicikala, šivačih mašina ili pak stvarate vlastite dizajne i kreacije, pozivamo vas da nam se pridružite u subotu, 14.03.2026., na Ful Kul Buvljaku. Uz klasični buvljak, Ful Kul Buvljak nudi i poseban prostor u maloj dvorani kluba Boogaloo namijenjen prodaji gramofonskih ploča, CD-ova i ostalih nosača zvuka i slike, postera, stripova, instrumenata, slika, knjiga te ostalih predmeta iz glazbene i filmske memorabilije.

Za izlaganje na Ful Kul Buvljaku potrebno je prijaviti se putem e-mail adrese buvljakfulkul@gmail.com.

Upute za prijavu se nalaze u FB eventu, na FB grupi i FB profile Ful Kul Buvljaka.

Za one koji ne znaju, Boogaloo klub se nalazi na adresi Ulica grada Vukovara 68 u sklopu zgrade Pučkog otvorenog učilišta, a ulaz u klub je iz Ulice Ivana Lučića na raskršću sa Čazmanskom ulicom.

Parkiranje nije dozvoljeno na nogostupu ispred Pučkog sveučilišta, odnosno kluba Boogaloo kluba, a naročito ne na samom ulazu! Međutim, u blizini postoje gradski parking prostori u Ulici Ivana Lučića, veliki parking ispred Elektrotehničkog fakulteta preko raskrižja, te besplatan "divlji parking" kraju Čazmanske ulice sa desne strane, dijagonalno preko puta kluba Route 66.

Podloga za Ful Kul Buvljak vizuale je rad zagrebačke slikarici i dizajnerice, naše prijateljice Jasmine Krajačić koja je svojim radovima ukrasila i Caffe Bar Boogaloo i kojoj se ovim putem zahvaljujemo na ustupanju svojeg vizuala. Ako vas zanima rad Jasmine Krajačić posjetite njen FB profil:

https://www.facebook.com/profile.php?id=100044457355383