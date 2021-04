Sveta Nedelja, kao jedan od najmlađih, ali i najuspješnijih gradova u Hrvatskoj, u javnosti je često percipiran kao transparentan grad te raj za poduzetnike. No, to je daleko od istine.

U emisiji ZOOM ZAGREB televizije Z1 SDP-ov kandidat za gradonačelnika Svete Nedelje Nikola Topol, među ostalim, dotaknuo se pitanja transparentnosti sjednica Gradskog vijeća. Naime, građani sada u njihov sadržaj nemaju uvid.

„Puno toga se prenese na krivi način, bilo oporbe ili vladajućih, a stvarna slika je malo drugačija. Smatram da bi svi zrelije pristupali sjednicama Vijeća da se one prenose. Građani su nas odabrali i bilo bi lijepo da, ako žele, mogu pogledati od prve do posljednje minute. Nisam za to da bilo tko snima, nego da to bude organizirano da se sve prenese na način na koji je, da sve ima trag", zaključio je Topol poručivši kako će to biti jedna od prvih stvari koje će sprovesti u djelo kad postane gradonačelnik

Iz svog izbornog programa izdvojio je još i veću iskoristivost EU fondova, po uzoru na slične gradove koji povlače puno više novca od Svete Nedelje. Jedna od stvari koja je ovom gradu nužno potrebna je - Poduzetnički centar, rekao je u emisiji:

„U Koprivnici su primjerice i Centar i Inkubator napravili zahvaljujući EU fondovima, a danas unutar Inkubatora rade i stvaraju nove projekte preko kojih se pokrivaju plaće zaposlenika. Sveta Nedelja, kao poduzetnički raj, ima vrhunske poduzetnike. Njihovo znanje i iskustvo treba iskoristiti kako bi se to prenijelo na mlade. Moramo mladim ljudima, koji izađu iz škola i fakulteta, pružiti podršku u startu i zadržati ih u Svetoj Nedelji kako bi stvarali novu vrijednost", poručuje Topol.

Nikola Topol od početka svoje kandidature ističe kako će se, kada postane gradonačelnik, prije svega pobrinuti da svako dijete u Svetoj Nedelji dobije svoje mjesto u vrtiću. Mladi će dobiti i svoj adekvatni centar no niti jedna dobna skupina neće biti zakinuta. Nikola Topol kao gradonačelnik će Svetu Nedelju pozicionirati tamo gdje ona mora biti - bliže ljudima.