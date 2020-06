Privreda posrće, neka njemačka poduzeća u 2020. računaju s gubicima u trocifrenim milijunskim iznosima. Situacija je ozbiljnija nego što se u početku mislilo, kaže Vijeće stručnjaka

Pandemija koronavirusa je daleko od kraja, što pokazuje i situacija s kojom se suočava regija Gütersloh u Sjevernoj Rajni-Westfaliji kao i susjedni Warendorf. Kratko nakon što su mjere uvedene zbog pandemije bile ublažene, nakon masovnog izbijanja infekcije u koncernu Tönnies ponovo je uveden regionalni "lockdown", a tek će se vidjeti je li to kraj. Jedno je sigurno: privreda u cijeloj regiji je ozbiljno uzdrmana.

Živjeti i privređivati u vrijeme korone, znači da se morate nositi s velikom nesigurnošću - i to na duge staze. To vrlo dobro pokazuje novo žarište, a na to upozorava i Vijeće stručnjaka, sastavljeno od ekonomista koji savjetuju njemačku vladu i procjenjuje sveukupni ekonomski razvoj.

Konjunktura će opasti za 6,5 posto

„Ako nam ne pođe za rukom da društvenom distancom održimo mali broj infekcija i da nastavimo s ovim kursom ublažavanja mjera kako bi se smanjila nesigurnost kompanija i domaćinstava, onda se mora računati sa dužom slabom fazom", kažu privredni stručnjaci, koji istovremeno polaze od toga da će konjunktura ove godine pasti za 6,5 posto. U EU se očekuje pad za 8,5 posto.

Privredni mudraci, kako se još nazivaju, su time značajno korigirali svoje prognoze dane krajem ožujka i govore o „vjerojatno najvećem padu njemačke privrede od kako postoji Savezna Republika". Industrijska proizvodnja je pala na najnižu točku u posljednjih 20 godina. Savezno udruženje njemačke industrije (BDI) računa da će neke kompanije u tekućoj godini zabilježiti dvocifrene, pa čak i trocifrene milijunske gubitke.

Rijetko su prognoze bile kompliciranije

Je li onda Vijeće stručnjaka u ožujku bilo suviše optimistično? „Ne", odgovara Lars Feld predsjednik gremija. Vijeće je tada imalo premalo podataka i moguće scenarije je zasnivao na različitim pretpostavkama. Jedna od tih pretpostavki je bila da će „lockdown" trajati pet tjedana. „A onda se pokazalo da to nije realno", kaže Feld.

Osim toga, epidemija koronavirusa se u nekim zemljama razvila znatno dramatičnije nego što se očekivalo. „Vanjskotrgovinsko okruženje se veoma pogoršalo." SAD će u se ovoj godini morati suočiti sa padom konjunkture od 6,1 posto. „To je najgora brojka u posljeratnoj povijesti Sjedinjenih Država." Kina će pak zabilježiti mali plus od 0,3 posto. U EU Francuska će, pürema procjenama, zabilježiti pad od 11 posto, Španjolska 11,5 i Itallija 11,8.

Katastrofalan pad njemačkog izvoza

To ne znači samo da je izostala potražnja za njemačkom robom u inozemstvu, već i da su ometeni lanci isporuke. Samo u proizvodnoj industriji četvrtina isporuka dolazi iz inozemstva, naglašava ekonomistkinja Veronika Grimm, koja je od nedavno u Vijeće stručnjaka. „Stoga je oporavak Europe veoma važan za oporavak njemačke industrije."

Vijeće ekonomskih stručnjaka

Njen kolega Volker Wieland se nada, da će njemačka industrija krizu vidjeti kao šansu i poduzeti hitne strukturne promjene. Potražnja za njemačkim mašinama u SAD i Kini se i prije krize bila smanjila. Koncerni moraju uložiti više napora u digitalizaciju. „Samo oni koji budu sposobni da svoje sisteme prodaju digitalno, imati će prednost u budućnosti. Ne može se jednostavno reći, ma biti će nešto. Tako se neće krenuti naprijed."

Milijarde za konjunkturu

Savezna vlada je usvojila ogorman paket pomoći kako bi pomogla industriji, ali i drugim privrednim granama. 130 milijardi eura su već stavljene na raspolaganje. Između ostalog će i PDV u narednih pola godine biti smanjen sa 19 na 16 posto, a tu su još i premije pri kupovini elektro autombila, funancijske injekicije za obitelji te za općine. Vladajuće stranke CDU/CSU i SPD se nadaju da će na ovaj način podstaći potrošnju, a to je hitno potrebno. Za preživljavanje se posebno bore turistička branša i ugostiteljstvo. Udruženje ugostitelja Dehoga je priopćilo da smanjeni PDV ne mogu proslijediti na mušterije, jer im je novac neophodan za opstanak.

Iako ekonomisti predviđaju za sljedeću godinu privredni rast u visini 4,9 posto, privredna snaga koju je Njemačka imala prije krize neće se moći doseći prije 2022, ali i to samo ako ne bude drugog vala infekcije s potpunim „lockdownom".