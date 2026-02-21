Snažan zamah i ubrzano provođenje strateških promjena, kaže Nestle...

Kompanija Nestlé objavila je financijske rezultate za 2025. godinu.

Philipp Navratil, izvršni direktor kompanije Nestlé, izjavio je: „Ohrabruju me naši rezultati tijekom 2025. koji su odraz ciljanih aktivnosti koje smo poduzeli u zahtjevnom vanjskom okruženju. Realni interni rast (RIG) bio je pozitivan u svim Zonama i globalnim poslovnim jedinicama. Povećali smo ulaganja u marketing, ostvarili UTOP maržu od 16,1% i generirali 9,2 milijarde CHF slobodnog novčanog toka. Poboljšanje organskog rasta, RIG‑a i trendova tržišnog udjela u drugoj polovici godine pokazuje da naše mjere daju rezultate.

Ubrzavamo svoju strategiju. Fokusiramo portfelj na četiri poslovna segmenta, predvođena našim najjačim brendovima, uz prioritetna ulaganja i pojednostavljenu organizaciju. Jačamo marketing i inovacije te povećavamo ulaganja u platforme koje imaju visok potencijal rasta, a koje sada imaju veću snagu i čine 30% prodaje. Povećavamo učinkovitosti i jačamo svoju financijsku poziciju. Sve to počiva na kulturi visokih performansi koja nagrađuje izvrsnost i rezultate.

Iako nas čeka još posla, uvjereni smo da će brža provedba fokusiranije strategije donijeti održivo poboljšanje kroz 2026. i dalje."

Ubrzavanje naše strategije rasta

Usmjeravanje portfelja na četiri ključna poslovna segmenta

Fokus na snažnim globalnim kategorijama kave, hrane za kućne ljubimce i kategorije hrane za djecu (zajedno čine 70% prodaje) uz vodeće regionalne pozicije u segmentu hrane i snackova.

Ubrzavamo transformaciju poslovanja

Pojednostavljenje organizacijske strukture uz jačanje lokalne odgovornosti.

Program ušteda provodimo s visokim prioritetom, pri čemu je već ostvareno 20% od ciljane godišnje uštede od 1 milijarde CHF u segmentu operativnih učinkovitosti uredskih (white‑collar) funkcija - što je ispred plana.

Financijski rezultati u 2025. godini

Široko rasprostranjen rast u organskom rastu:

Organski rast u 2025. godini iznosi 3,5% od čega 0,8% dolazi iz realne interne stope rasta (RIG), a 2,8% iz cijena.

Smjernice za 2026.