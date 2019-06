Hitovi snimani u Hrvatskoj, na prvom mjestu Game of Thrones, privukli su veliku pažnju i turiste, no gradovi u kojima je snimano od toga izravno nisu dobili niti kune - dali su lokacije besplatno...

Do sada su, očito, smatrali kako je to bila odlična reklama i privlačenje filmske industrije u Hrvatsku. Ipak, i to se mijenja - Dubrovnik je došao do zaključka da im reklama više nije potrebna pa se korištenje javnih površina za potrebe snimanja krajem prošle godine počelo naplaćivati.

"Poznato je kako se u Dubrovniku snimalo nekoliko sezona serije "Igre prijestolja", filmovi "Ratovi zvijezda" i "Robin Hood", no tim produkcijama tadašnja gradska uprava nije naplaćivala korištenje javnih površina", pojasnili su iz Dubrovnika. Ipak, pravilnikom je to sada regulirano i postoji Cjenik za naplatu snimanja, pa je tako od studenog 2018., kad je stupio na snagu, od manjih snimanja u gradski proračun uplaćeno 24.500 kuna.

"Evidenciju snimanja na javnim površinama, sukladno novom Pravilniku, vodi nadležni Upravni odjel za gospodarenje gradskom imovinom, koji i izdaje dozvole za snimanja. Dakle, potrebno je prvo uputiti Zahtjev s potrebnom popratnom dokumentacijom nadležnom upravnom odjelu, koji potom izdaje dozvolu za snimanje na području Grada. Odluku donosi Gradonačelnik, i to za manja snimanja na preporuku nadležnog odjela ili za veća snimanja na preporuku Stručnog povjerenstva", pojasnili su proceduru.

Plaćanja su oslobođeni studentski filmovi, promotivni filmovi prema preporuci turističke zajednice te humanitarni.

Svi ostali će, primjerice, ako žele snimati u povijesnoj jezgri, za korištenje deset kvadrata platiti pet tisuća kuna na dan. Ako im treba više od tisuću kvadrata prostora, dnevni najam će stajati 40 tisuća kuna. Placu i Brsalje platit će četiri tisuće kuna