Najtanji preklopni pametni telefon HONOR Magic V2: Savršen partner za dinamičnu svakodnevicu

Korisnici pametnih telefona danas traže uređaj koji može držati korak s njihovom užurbanom dnevnom rutinom. Prije svega, uređaj koji će povećati njihovu produktivnost, podržati njihove potrebe za zabavnim sadržajem bez stalnog spajanja na punjač te uređaj kojeg mogu integrirati u svoj užurbani životni stil. Sve te zahtjeve uspješno može ispuniti HONOR Magic V2, trenutno jedan od natanjih i najlakših preklopnih pametnih telefona, koji se ističe u dva ključna aspekta suvremenog mobilnog korisničkog iskustva: nova tehnologija baterije i njena izdržljlivost te napredne značajke multitaskinga na uređaju.

Funkcionalnost podijeljenog zaslona

HONOR Magic V2, najtanji je preklopni pametni telefon na svijetu te ga karakterizira sofisticirani dizajn s naprednom tehnologijom koju zahtjevni korisnici i očekuju. Kada se rasklopi, obećava neusporedivo bolje iskustvo pretraživanja i kristalno čistu sliku video poziva. Jedna od najčešće spominjanih multitasking značajki među korisnicima HONOR Magic V2 je njegova funkcija podijeljenog zaslona. Korisnici tako mogu istovremeno pokrenuti čak četiri aplikacije, dvije u podijeljenom zaslonu i još dvije manje u manjim plutajućim iskačućim prozorima. Način podijeljenog zaslona pokreće se na vrlo jednostavan i intuitivan način, jednostavnim povlačenjem i ispuštanjem aplikacija na željenu stranu zaslona, značajno poboljšavajući korisničko iskustvo.

Vrhunski preklopni pametni telefon i za slobodno vrijeme

Strastveni igrači znaju da pametni telefoni, osim ako drugačije nije navedeno, nisu najbolji medij za uživanje u igranju visoko kvalitetnih igara visokog intenziteta. S vrhunskim 120 Hz LTPO zaslonom, HONOR Magic V2 to pobija te osigurava glatke prijelaze, podižući korisničku interakciju. Impresivni omjer zaslona i tijela od 90,4% povećava prikaz kako bi se stvorio poboljšani doživljaj igranja.

Osim toga, suradnja s Gameloftom stravstvenim gamerima omogućuje potpuno novo, vrhunsko iskustvo igranja igrica na velikom zaslonu. Optimizirani Asphalt 9: Legends, koji je od veljače ove godine dostupan svim korisnicima HONOR Magic V2, primjer je interdisciplinarne inovacije i kako su otvorenost i suradnja dviju kompanija doveli do liderske pozicije u području igara na preklopnim pametnim telefonima.

Kontinuitet i prijelazi između aplikacije

Kontinuitet prijelaza između aplikacija još je jedna značajka koja osigurava besprijekorno korisničko iskustvo preklopnog zaslona HONOR Magic V2. Kako korisnici prelaze s naslovnog na glavni zaslon, aplikacija koju su koristili automatski se prilagođava većem zaslonu bez ikakvih smetnji. Sposobnost HONOR Magic V2 da upravlja prijelazima između aplikacija pokazatelj je optimiziranog softvera i moćnog hardvera. Ova fluidnost u prijelazima ključna je za održavanje učinkovitosti tijeka rada, dopuštajući korisnicima mijenjati kontekste bez kašnjenja. Upravljanje RAM-om i procesorska snaga Magic V2 u tome igraju ključnu ulogu, osiguravajući da čak i aplikacije koje zahtijevaju velike resurse mogu raditi istovremeno, bez utjecaja na ukupnu izvedbu uređaja.

Brzina punjenja i kapacitet baterije

Multitasking i produktivnost, najčešći razlozi za intenzivno trošenje baterije, ovom preklopnom pametnom telefonu ne predstavljaju izazov. Trajanje baterije premašilo je sva očekivanja onih koji su uređaj koristili u poslovne svrhe, kao što su pokretanje više aplikacija odjednom i pregledavanje e-maila, a baterija podržava duge sate tijekom streaminga, korištenja društvenih mreža i igranja igrica. Opremljen HONOR-ovom tehnologijom za brzo punjenje, HONOR Magic V2 podržava žično punjenje do 66 W . Uređaju to omogućuje punjenje od 0 do 50% u samo 15 minuta, odnosno do 100% za manje od sat vremena. Ovu sposobnost brzog punjenja posebno cijene korisnici s užurbanim stilom života, koji svoje kratke pauze koriste za punjenje uređaja i nastavak kretanja kroz dan. Kod HONOR Magic V2 riječ je o višem kapacitetu baterije koji dosad nije postojao u preklopnim pametnim telefonima, koji podržava dužu dnevnu upotrebu, od video streaminga i gaminga do produktivnih zadataka.

HONOR Magic V2, sa svojim ključnim specifikacijama, poput ultratankog profila od 9,9 mm kada je preklopljen, težinom od samo 231 grama , robusnom baterijom od 5000 mAh koja nadopunjuje njegove izvanredne značajke te zaslonom s certifikatom za njegu očiju , pametni je preklopni telefon bez kompromisa. On ne predstavlja samo korak naprijed u tehnologiji preklopnih telefona, već korak prema budućnosti u kojoj se tehnologija neprimjetno prilagođava životnom stilu korisnika, omogućujući produktivnost, zabavu i komunikaciju bez kompromisa.

Dostupnost

Preklopni pametni telefon HONOR Magic V2 u Hrvatskoj je dostupan u prodaji kod mobilnih operatera, te kod maloprodajnih partnera po preporučenoj maloprodajnoj cijeni od 1.999 EUR, a dolazi u crnoj boji s veganskom kožnom pozadinom.