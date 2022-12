Velik broj Hrvata u novoj godini namjerava pronaći novi (i bolji) posao i to im je glavna novogodišnja želja

Završetak godine savršen je trenutak za 'svođenje računa' i pregled svega odrađenog u proteklom razdoblju. Istrovremeno, pravi je čas za provjeru s kojim i kakvim nadanjima, planovima i ciljevima dočekujemo ono što slijedi.

Portal MojPosao je istraživanjem u kojem je sudjelovalo više od 400 ispitanika provjerio s kakvim željama i novogodišnjim odlukama Hrvati planiraju ući u 2023. godinu.

U 2023. si i dalje želimo novi (bolji) posao i povećanje zarade

Prema istraživanju, tri četvrtine Hrvata (78%) planira donijeti novogodišnju odluku, što je više nego prošle godine kada je istu donijelo 67% Hrvata. Velika većina novogodišnjih odluka, njih čak 81%, vezana je uz posao, odnosno profesionalni rast i razvoj.

Najpopularnija novogodišnja odluka vezana uz karijeru i dalje je pronalazak (boljeg) posla, za koju se odlučilo 76% građana, a potom slijede povećanje mjesečnih prohoda (45%), profesionalno usavršavanje i pohađanje edukacija (38%) te uspostavljanje ravnoteže poslovnog i privatnog dijela života (18%). U odnosu na prošlu godinu povećao se udio ispitanika kojima je novogodišnja odluka vezana uz pronalazak novog posla i povećanje zarade.

Žene u nešto većoj mjeri nego muškarci donose novogodišnje odluke (79% naprema 76%). Mlađi ispitanici skloniji su donošenju novogodišnjih odluka; čak 88% ispitanika do 25 godina odlučilo je donijeti novogodišnju odluku, baš kao i 81% ispitanika u dobi od 26 do 30, 78% u dobi od 31 do 40 godina te najmanje onih starijih od 40 godina (70%). S druge strane, iako mlađi ispitanici češće donose novogodišnje odluke, one su rjeđe vezane uz karijeru i posao nego one starijih ispitanika.

Sličan omjer je i kod ispitanika prema obrazovanju: ispitanici srednje stručne spreme u najvećoj mjeri donose novogodišnje odluke, ali su one u najmanjem omjeru vezane uz posao i karijeru, dok ispitanici visoke stručne spreme nešto rjeđe donose novogodišnje odluke, ali su zato one češće vezane uz posao.

Odluke donosimo, ali ih ne ispunjavamo

Na pitanje jesu li ispunili svoju prošlogodišnju novogodišnju odluku vezanu uz karijeru, svega 30% ispitanika odgovorilo je potvrdno, što predstavlja određeni pad u usporedbi s godinom prije (33%).

Dio ispitanika, njih 35%, i dalje ne odustaje od ostvarenja prošlogodišnje odluke, a isto toliko (35%) građana se pomirilo sa 'sudbinom' i svjesni su činjenice kako tu odluku neće ispuniti.

Najveći broj ljudi novogodišnju odluku nije ispunio jer nisu računali na prepreke, dok je dio priznao da im odluka naprosto 'nije bila dovoljno važna'. Svaka peta osoba je od svojih planova 'digla ruke' i planovi su im se izjalovili jer odluka nije bila dobro isplanirana, dok manji dio za sve krivi nedostatak podrške okoline.

Također, jedan manji dio ljudi je zaboravio koju odluku su donijeli pa je stoga nisu niti mogli ostvariti.