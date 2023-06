Početkom lipnja započeo je još jedan Mjesec ponosa u kojem se održavaju brojna događanja vezana za LGBTQ+ zajednicu

S misijom da svima olakša istražiti svijet, bez obzira na to u koga su zaljubljeni ili kako se identificiraju, Booking.com-ovo najopsežnije istraživanje o LGBTQ+ putovanjima dosad ističe stalan napredak, ali i nedavne probleme ovih zajednica po pitanju putovanja. Unatoč sve većem priznanju opsega i raznolikosti LGBTQ+ iskustava u turističkoj branši, mnogi se putnici i danas suočavaju s ogromnim izazovima. Uzevši u obzir polarizirajuće političke odluke u proteklih 12 mjeseci, osobna sigurnost nikada nije bila u većem fokusu, a 70% LGBTQ+ putnika iz Hrvatske izjavilo je da moraju uzeti u obzir svoju sigurnost i dobrobit kao LGBTQ+ osobe kada biraju odredište - značajno povećanje sa 50% zabilježenih prošle godine. To povećanje vrijedi i za interseksualne (90%), rodno fluidne (90%), transfeminine (89%) i transmaskuline (87%) putnike.

Ovo opsežno ispitivanje provedeno je među 11.555 LGBTQ+ putnika u 27 zemalja i teritorija diljem svijeta te pokazuje da su glavne vijesti u medijima - od problema oko nedavnih velikih svjetskih sportskih i glazbenih događaja do sponzorstava slavnih osoba i korporativnih sponzorstava - mnogima skrenule pozornost na diskriminirajuće zakone i stavove, što se odrazilo i na donošenje odluka o odmoru. 60% ispitanika iz Hrvatske priznaje da je kontroverza u vijestima oko stavova, diskriminacije i nasilja prema ljudima koji se identificiraju kao LGBTQ+ osobe imala velik utjecaj na njihov izbor odredišta, a među njima su, prema vlastitim navodima, najoprezniji LGBTQ+ putnici iz Australije (84%), Hong Konga (82%) i SAD-a (79 %).

Regresivna revolucija

Gotovo dvije trećine (60%) putnika iz Hrvatske kaže da njima neka odredišta uopće ne dolaze u obzir, a taj se postotak penje na 74% za transrodne putnike koji se navodno suočavaju s nerazmjerno višom stopom diskriminacije i nasilja diljem svijeta. Čak i nakon rezerviranja putovanja, LGBTQ+ putnici ostaju na oprezu: 41% njih otkazalo je putovanje u prošloj godini nakon što su vidjeli da odabrano odredište ne podržava one koji se identificiraju kao LGBTQ+, a taj broj značajno raste do 63% kad je riječ o transrodnim osobama.

Diskriminacija ostaje glavna briga tijekom cijelog iskustva putovanja: 38% ispitanika doživjela je diskriminaciju tijekom putovanja, a taj je broj još i veći za transfeminine (86%) i transmaskuline (83%) putnike. Od svih LGBTQ+ putnika:

17% otkriva da je bilo podvrgnuto stereotipizaciji, a taj se broj penje na 51% za rodno fluidne ili rodno queer putnike

12% putnika iz Hrvatske kaže da su drugi putnici buljili u njih, ismijavali ih ili ih vrijeđali Ovo je najizraženije među panseksualnim putnicima (26%) i lezbijkama (23%)

Sličan broj ispitanika 10% kaže da su se suočili s istim ponašanjem, ali od strane lokalnog stanovništva na odredištu. Taj je postotak i viši za lezbijke (23%) te za queer i panseksualne putnike (22%)

Dok 7% izjavljuje da im je lokalna policija prijetila ili ih je zastrašivala, taj se broj penje na gotovo jednu trećinu (32%) za interspolne putnike i gotovo jednu četvrtinu (24%) za transrodne putnike

Iako putovanje može pružiti osjećaj slobode i samoizražavanja, značajan udio LGBTQ+ osoba i dalje se osjeća sputano. Gotovo trećina (28%) smatra da trebaju promijeniti svoje ponašanje kako bi izbjegli osuđivanje ili neugodne interakcije s drugima (u odnosu na 12% u 2022.), dok je 16% osjetilo da trebaju promijeniti svoj izgled kako bi izbjegli isto (što je povećanje u odnosu na 11% u 2022.). To najviše pogađa mlađe generacije: 35% LGBTQ+ putnika generacije Z osjeća da trebaju promijeniti svoje ponašanje i 23% osjeća potrebu da promijene svoj izgled.

Čak i kad putuju na odredišta u kojima, prema njihovom mišljenju, postoji odgovarajuće zakonodavstvo za zaštitu njihovih prava, dio LGBTQ+ putnika i dalje se osjeća nelagodno tijekom cijelog putovanja - posebno u odnosu na odredišta s nedovoljno odgovarajućim zakonodavstvom. Recimo:

LGBTQ+ putnici koji se osjećaju nelagodno na destinacijama s odgovarajućim zakonodavstvom: LGBTQ+ putnici koji se osjećaju nelagodno na destinacijama s neodgovarajućim zakonodavstvom: Prilikom prolaska kroz sigurnosnu provjeru u zračnoj luci 17% 30% Prilikom zaustavljanja taksija 17% 27% Dok jedu izvan hotela u kojem odsjedaju 10% 27% Prilikom predočavanja osobnih isprava za događaje 23% 34% Tijekom kasnih večernjih izlazaka 15% 30% Tijekom obilazaka u pratnji vodiča s grupama drugih turista 17% 20%

Pretvaranje opreza u samopouzdanje

Dok zabrinutost za osobnu sigurnost ima ključni utjecaj na odabir odredišta za LGBTQ+ zajednice općenito (38%), druge važne motivacije za putovanje igraju vrlo snažnu ulogu, a prekrasan prirodni krajolik (57%), ukusna domaća kuhinja (46%) i izvrsne plaže (50%) među glavnim su elementima koji najviše utječu na odabir odredišta.

Unatoč značajnim izazovima koji su i dalje prisutni u mnogim odredištima, 61% smatra da ih to što su LGBTQ+ osobe zapravo čini samopouzdanijim putnicima (porast sa 51% u 2022.), što je od svih ispitanika s različitim LGBTQ+ rodnim identitetima najizraženije u skupinama transfemininih (83%) i transmaskulinih (81%) putnika. Pravo je osvježenje čuti i da po pitanju iskustava tijekom odmora, 80% LGBTQ+ putnika iz Hrvatske osjeća kako mogu sudjelovati u svim aktivnostima u kojima požele. Većina LGBTQ+ putnika (51%) vjerojatnije će tražiti atrakcije i aktivnosti prilagođene osobama koje se identificiraju kao LGBTQ+. Na primjer, Booking.com ima niz aktivnosti namijenjenih LGBTQ+ osobama koje su dostupne putnicima diljem svijeta, od šetnji u pratnji vodiča živahnim ulicama četvrti Marais u Parizu te Asakusa i 2-Chome u Tokiju do informativnog obilaska u New Yorku koji otkriva kako su LGBTQ+ zajednice pomogle oblikovati četvrt Chelsea u naprednu urbanu četvrt kakva je danas.

Pozitivna iskustva s putovanja također su puno češća i, bez sumnje, povećavaju povjerenje LGBTQ+ zajednica. 74% LGBTQ+ putnika iz Hrvatske kažu da su iskusili neki oblik pozitivne interakcije, a naročito kada su u pitanju interakcije s osobljem u smještajnim objektima:

34% imalo je prijateljsku i informativnu korespondenciju s osobljem u smještajnom objektu prije dolaska (porast s 33% u 2022.)

50% putnika kaže da su imali sjajne prve dojmove po dolasku, poput pića dobrodošlice i ljubaznog osoblja (porast s 37% u 2022.)

Aktivno savezništvo u turističkoj branši

Turistička branša očito igra ulogu u mijenjanju stavova i percepcija. Gotovo četiri petine (64%) LGBTQ+ putnika osjeća se ugodnije na putovanjima zbog povećane inkluzivnosti u turističkoj branši, a postotak je i viši (87%) za rodno fluidne ili rodno queer putnike. Štoviše, 74% LGBTQ+ putnika aktivno uživa u iskustvu rezerviranja putovanja - samo 5% manje nego što je zabilježeno u Booking.com-ovu istraživanju trendova u svijetu putovanja koje je uključivalo sve putnike.**

Ipak, istraživanje pokazuje da još puno toga treba učiniti kako bi se zadovoljile potrebe LGBTQ+ putnika. Dok su upute i informacije o lokalnom području pri prijavi uobičajene (29%), ponuda uputa namijenjenih naročito LGBTQ+ osobama puno je slabija, uz samo 9% LGBTQ+ osoba koje je imalo takvo iskustvo. 25% želi primati informacije o LGBTQ+ statusu lokacije, kao što su lokalni zakoni, vjerski osjećaji i savjeti o tome kamo otići da bi bili sigurni, što značajno raste na 51% za putnike koji se identificiraju kao transrodni* i rodno fluidni ili rodno queer.

Postoji jasna potreba da se turističke agencije pokažu kao saveznici te uvedu pravila koja su uključiva i srdačna prema LGBTQ+ putnicima:

52% LGBTQ+ putnika istraži turističke tvrtke i iskustva prije putovanja kako bi ustanovili kakvu ulogu imaju u pružanju podrške ljudima koji se identificiraju kao LGBTQ+

53% LGBTQ+ putnika kaže da je vjerojatnije da će rezervirati putovanja i iskustva kod tvrtki koje su u vlasništvu LGBTQ+ osoba nego kod onih koje nisu (u usporedbi s 42% 2022.), a vjerojatnost je još i veća među queer (73%) i panseksualnim (71%) putnicima

58% LGBTQ+ putnika slaže se da je vjerojatnije da će dati prednost aviokompanijama i robnim markama čija su pravila inkluzivna (npr. rodno neutralne uniforme), što se penje na 86% za transmaskuline i 83% za transfeminine putnike

Otkako je pokrenut 2021., Booking.com-ov program Travel Proud pruža besplatnu obuku u području uključivosti u ugostiteljskoj branši za osoblje smještajnih objekata kako bi im pomogao da bolje razumiju specifične izazove s kojima se suočavaju LGBTQ+ putnici, kao i što mogu učiniti da se svi gosti osjećaju više dobrodošlo, bez obzira na to odakle dolaze, u koga su zaljubljeni ili kako se identificiraju. Obuka je sada dostupna na engleskom, talijanskom, francuskom, španjolskom, brazilskom portugalskom, a uskoro i na njemačkom, s treninzima dostupnima na svim navedenim jezicima barem jednom tjedno. Trenutačno postoji više od 24.000 certificiranih objekata diljem svijeta na Booking.com-u, koji nude boravak u sklopu programa Travel Proud u 118 zemalja i teritorija te u više od 7030 gradova.

„U svijetu sve većih proturječja i nestabilnosti, ne čudi da su LGBTQ+ putnici današnjice istovremeno oprezniji i samouvjereniji", kaže Arjan Dijk, direktor marketinga i viši potpredsjednik Booking.com-a. „Razumijem samopouzdanje koje proizlazi iz odrastanja i učenja kako se snaći u svijetu kao homoseksualac, kao i dodatno razmišljanje te brigu o sigurnosti i dobrobiti s kojima se, kao što se vidi iz ovog istraživanja, LGBTQ+ putnici i dalje bore. Mi u Booking.com-u vjerujemo da bi svatko trebao moći istražiti svijet onakav kakav jest, bez iznimke." Iako su vidljivost, razumijevanje i prihvaćanje LGBTQ+ osoba puno bolji posljednjih godina, taj napredak ne možemo uzeti zdravo za gotovo. Turistička branša trebala bi težiti tomu da bude predvodnik u uključivosti i promicati okruženje u kojem svatko može rasti i napredovati, bilo da istražuje bliže domu ili putuje na drugi kraj svijeta."