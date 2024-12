Po prvi put HONOR Talents Global Design Awards natjecanje održano je u Europi, točnije u Helsinkiju u Finskoj. Predstavljeno je više od 30 radova mladih dizajnera koji su nastali spajanjem umjetne inteligencije, dizajna i umjetnosti.

Dobitnik glavne nagrade

Globalnu nagradu "Judge's Choice Award" i glavnu nagradu HONOR Talents za europsku regiju osvojio je Roberto Gandia Torro iz Španjolske.

Njegovo digitalno dizajnirano umjetničko djelo"Project of Nature", koje prikazuje dvije pande kao simbole zaštite prirode i okoliša, osvojilo je brojne pohvale ovogodišnjih sudaca. To je jedan od desetak nagrađenih radova izloženih na ovogodišnjem HONOR Talents Global Design Awards, pod nazivom"Umjetnost susreće tehnologiju, inspiracija za budućnost"u kino dvorani Bio Rex u Helsinkiju.

„Umjetna inteligencija nije samo alat, ona je predvodnik promjene. Ovdje pripovijedanje postaje ključno. Mladi dizajneri moraju osigurati da se njihovi glasovi i jedinstvene perspektive čuju, dok im umjetna inteligencija pomaže ostvariti njihovu viziju. To je beskrajno vrelo mogućnosti i inovacija za sve, i nevjerojatno je uzbudljivo znati da je danas u rukama studenata, uvodeći novu eru kreativnosti predvođenu umjetnicima nove generacije", rekao je Perttu Pölönen, glavni govornik HONOR Talents Global Design Awards, futurist i autor nominiran za literarnu nagradu Finlandia 2024.

Na panel diskusiji „Treba li svijetu doista još jedan dizajner?", održanoj u sklopu dodjele nagrada, Perttu Pölönen govorio je i o ključnoj ulozi umjetne inteligencije i tehnologije u dizajnu. Sudionici panela bili su vodeći stručnjaci Yrjö Sotamaa, emeritus profesor s Aalto sveučilišta, Ulla-Maaria Koivula, direktorica TingLinka, Marija Ritola, stručnjakinja za umjetnu inteligenciju i suosnivačica Iris.ai i Umbero Onzo, direktor za GenAI i dizajn proizvoda, a dotaknuli su se evolucije uloge tehnologije u svijetu umjetnosti.

Specijalno božićno izdanje natjecanja

"Bilo je izvanredno održati naš HONOR Talents Global Design Awards po prvi put u Europi. Inspirirani smo tisućama prijava koje smo primili. HONOR Talents igra ključnu ulogu u pružanju platorme umjetnicima za oslobađanje njihove kreativnosti uz pomoć najnovije tehnologije i umjetne inteligencije, dok HONOR omogućuje dijeljenje tih kreacija s našim korisnicima diljem svijeta. Nevjerojatno je svjedočiti kreativnosti nove generacije talenta za koje znamo da će oblikovati svjetove umjetnosti, dizajna i tehnologije sada i u budućnosti", rekao je Avikar Jolly, direktor marketinga HONOR Europe.

Uz Roberta Gandia Torrea na HONOR Talents European Regional Awards nagrađeni su i Natasha Ba iz Finske za svoj rad"Naive Threads of Fairy Tales: Patterns born in Childhood", Lucrezia Spapperi Gestri iz Italije za „Utopian Pottery: Landscape of Cultures"te Martin Vondruška iz Češke za "Balance of the Future".

Održano je i specijalno božićno izdanje natjecanja čiji su pobjednici Venla Pervala, Hilja Mäkilä i Iines Korhonen iz finske Espoo School of Arts.

Od svog pokretanja 2020. godine HONOR Talents Global Awards privukao je više od 34.000 prijava iz 240 institucija u 47 zemalja.

Više informacija može se pronaći na web stranici HONOR Talents.