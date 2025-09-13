Akademski slikar Damir Medvešek, donedavni glavni slikar u zagrebačkom HNK- u, autor respektabilnog opusa u ulju, akrilu, akvarelu, crtežima, umjetnik iznimnog međunarodnog ugleda, ni danas ne miruje, slikajući kontinuirano, poklanjajući ozbiljnu, jednaku pozornost i apstrakciji i figuraciji.

Pred nama je vrlo harmonični ciklus ulja na platnu posvećen atraktivnim motivima Brijuna, od fragmenata krajobraza otoka do mora koje ga okružuje.

Priroda otoka miruje, ostavljajući ponešto sneni dojam, sve je u balansu, raspoređeno ravnomjerno, tiho je, tek poneki kliktaj ptice ili jedva čujni lahor vjetra.

Svijet otoka umiren, prebire po svojim dugim sjećanjima raznolikih mijena.

I ovom ciklusu vidljiva je, gotovo opipljiva bliska veza figuracije Damira Medvešeka s apstrakcijom, koja izbija kroz formu biljaka, detalja prostora, neba, oblaka.

Kolor rafiniran, odmjeren, suptilan.

Medvešek je kreirao , oživio je svoj doživljaj, dojam malenog otoka, prepoznajući u njemu arkadijske elemente, stvrajući ciklus, niz ulja na platnu vrlo emotivno, čisto, bez zadrške, prepušten u potpunosti ljepotama i kopna i mora, dajući im, naglašavajući nesvakidašnji karakter, izrazitu osebujnost.

Izvanredna serija ulja na platnu akademskog slikara Damira Medvešeka, seriozan i vrlo sugestivan ciklus.