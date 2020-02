Nositelji projekta 'Muzej susjedstva Trešnjevka - izgradnja odozdo' pozivaju građane da pretresu svoje ladice, ormare i stare foto-albume u potrazi za svime što je vezano uz tu gradsku četvrt, a moglo bi biti dio virtualnog fundusa budućeg muzeja posvećenog Trešnjevci koji će se predstaviti najesen.

Prikupljanje priloga održat će se od 26. do 29. veljače u društvenom i umjetničkom prostoru Baza i u Tehničkom muzeju Nikola Tesla, najavio je BLOK, koji provodi projekt u partnerstvu s udrugama Centar za mirovne studije, SF:ius i K-zona te Tehničkim muzejom Nikola Tesla.

Projekt kojim se želi istražiti i zabilježiti povijest Trešnjevke kroz rad sa zajednicom, predstavljen je krajem prošle godine, a tijekom prvog prikupljanja priložene su stare fotografije Trešnjevke, obiteljske fotografije, publikacije i stari novinski članci posvećeni kvartu, odjeća iz trešnjevačke konfekcije Vesna, ulaznice nekadašnjeg kvartovskog kina Triglav u Okićkoj, ulaznice za sportska događanja u Ciboni.

Iduće prikupljanje održat će se od 26. do 28. veljače u Tehničkom muzeju Nikola Tesla, od 11 do 15 sati te u Bazi, od 16 do 20 sati, a 29. veljače ponovno u Tehničkom muzeju od 10 do 13 sati.

Doneseni predmeti i fotografije neće se preuzimati nego samo profesionalno snimiti, a priče vezane za njih zabilježiti.

Kako mnoge od priča o Trešnjevci nisu dio službene povijesti, već su najvećim dijelom sačuvane u memoriji njezinih stanovnika, 26. veljače u društveno-kulturnom centru "Šesnaestica", u Ozaljskoj ulici, održat će se neformalno druženje sa susjedima, kako bi uz čaj i kolače razmijenili dojmove i sjećanja na kvart.

Snažan osjećaj zajedništva i izražen kvartovski identitet vezan je uz sam nastanak te četvrti.

"Trešnjevka je stasala između dva svjetska rata kao radničko naselje, a teški životni uvjeti potaknuli su Trešnjevčane da se u rješavanju socijalnih potreba okrenu jedni drugima. Njihov doprinos antifašističkoj borbi priskrbio je kvartu još uvijek prepoznatljiv nadimak: crvena Trešnjevka", stoji u najavi.



Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, u okviru operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali, a njegova ukupna vrijednost projekta je oko 790.911 kuna.