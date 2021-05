Uspjeh Tomislava Tomaševića u Zagrebu jest iznenađenje, ali i jasan pokazatelj kako je građanima dojadio dosadašnji način vođenja grada. Iz sličnih razloga je bilo iznenađenja i u drugim gradovima

U glavnom gradu Hrvatske je i u koroni i po hirovitom vremenu uz poneke pljuskove, na biračka mjesta izašlo 327 tisuća građana - negdje oko 47% birača. Već i to pokazuje kako su Zagrepčani odlučili korjenito promijeniti režim preminulog Milana Bandića. Osoba za koju vjeruju da to može učiniti je Tomislav Tomašević, kandidat skupine Možemo! i to u toj mjeri da je u prvim izlaznim anketama čak bilo dvojbe, hoće li uopće biti potrebe održati drugi krug izbora.

Ipak, na koncu je Tomašević došao do "samo" vrtoglavih 45,15% glasova, a gorko razočaranje je doživjela dosadašnja privremena čelnica grada i zamjenica Bandića, Jelena Pavičić Vukičević. Iako se očekivalo da će ona barem dospjeti u drugi krug, pretekao ju je "vječiti kandidat" za razne funkcije Miroslav Škoro iz Domovinskog pokreta (12,1% prema 11,1%).

Škoro je nakon rezultata izjavio kako je uspjeh Tomaševića "ekstremno lijevo i to će biti zaustavljeno, tako mi Bog pomogao", ali za uspjeh u drugom krugu za dva tjedna će mu doista trebati natprirodna pomoć. S druge strane, Tomašević poručuje "pobijedit ćemo, a da nismo prodali dušu" što je možda također užurbana poruka.

Za velike i duboke promjene u vođenju grada će mu svakako trebati i potpuna podrška Gradske skupštine, ali tamo će skupina Možemo! morati sklapati koalicije: osvojila je 40,83% glasova, slijedi HDZ s 11,3%, Domovinski pokret 10,59%, Bandićeva 365 Stranka rada i solidarnosti 9,04%, SDP tek 8,88%, Most 6,20%.

Split

I Splićankama i Splićanima je očito dojadilo kako se grad vodi, ali alternativu oni ne vide u skupini Možemo! (9,54%) nego u kandidatu Centra, Ivici Puljaku koji je osvojio 26,82%. No njemu još predstoji teška bitka s kandidatom HDZ-a Vicom Mihanovićem koji je osvojio 23,23%, a još će više problema biti u Skupštini: tamo je najveća skupina ona od HDZ-a (23,27%), oko 3% više od Centra. U splitsku skupštinu sigurno ulaze još Kerumov HGS (11,86%), SDP (9,76%), već spomenuta skupina Možemo! (9,54%), lista Tomislava Mamića (6,09%).

Rijeka

Dok je i u Splitu na izbore izašlo oko 44% birača, u Rijeci ih je razmjerno mnogo ostalo kod kuće: izlaznost je bila tek oko 37% makar je trebalo odlučiti o nasljedniku već "vječitog" gradonačelnika Vojka Obersnela. Njegov zamjenik i stranački kolega iz SDP-a Marko Filipović je s listom koju predvodi ova stranka doduše osvojio 30,25% glasova, ali u drugom krugu će građani odlučivati hoće li kandidata grupe birača, Davora Štimca (16,1%). I u riječkoj skupštini će biti šareno: lista SDP-a ima 28,05%, HDZ 16,3%, Štimceva lista 11,11%, lista PGS 8,62%, riječki Možemo! je dospio na tek 7,64%, Akcija Mladih 5,58%.

Osijek

Baš kao što se u "Crvenoj Rijeci" tradicionalno vodi nadmetanje na lijevom političkom krilu, tako se u Osijeku opet vodi natjecanje kandidata desnice: HDZ-ovac Ivan Radić je, kao što se i očekivalo, osvojio 38,69% glasova, ali će se i on morati natjecati s poduzetnikom i zajedničkim kandidatom Domovinskog pokreta i Mosta Berislavom Mlinarevićem koji je dobio 19,63% glasova. Radić je tu uvjeren kako će ga građani u drugom krugu izabrati za gradonačelnika, baš kao što je i Ivan Anušić uvjerljivo izabran za župana te županije već u prvom krugu. No očito da će i u Osijeku sad prestati nemušta "kamilica" izborne bitke, jer Mlinarević ipak očekuje da se "pobijedi zlo koje je zadesilo Osijek" i prazna obećanja koja HDZ već godinama daje ovom posrnulom gradu.

I u drugim gradovima Hrvatske je bilo iznenađenja, ali u pravilu je to ista vrsta želje za većom transparentnošću, nezadovoljstvo politikom "po babi i stričevima", korupcijom... Prije svega se čini da će glavni grad Hrvatske imati priliku pokazati, može li uopće drugačije.