Dana 15.3. u 19 sati u Galeriji Forum, u Teslinoj 16 otvara se izložba Milana Trenca 10 001 majmun. Milan Trenc (Zagreb, 1962.) poznati je ilustrator, crtač stripova, filmski redatelj.

Studirao je filmsku režiju na zagrebačkoj Akademiji dramskih umjetnosti i grafiku na Likovnoj akademiji. Objavljivao je stripove i ilustracije u Startu (gdje je bio glavni ilustrator), New Yorkeru, New York Timesu, Timeu, The Wall Street Journalu i Večernjem listu. Prema njegovoj slikovnici Noć u muzeju iz 1993. snimljen je američki blockbuster film godine 2007.

Kada bi beskonačno puno majmuna u beskonačnom vremenu nasumično udaralo po tipkovnici nastalo bi bilo koje književno djelo koje znamo. Kako postaviti taj teorem (poznati teorem beskonačnih majmuna) u likovnu umjetnost? Kako od bezbrojnih rasutih senzacija u nasumičnom slijedu stvoriti nešto? Milan Trenc koristi svoje dugogodišnje ilustratorsko iskustvo da bi nas poveo neobičnim spiralama ljudske evolucije i kozmičke fascinacije.

Kustos ove izložbe je Željko Marciuš iz Moderne galerije, koji dotiče taj probleme beskonačnoga u svome predgovoru: „Opsesivno traganje za britkom slikovnošću Milana Trenca, jednog od najznačajnijih multimedijskih umjetnika srednje generacije, mišljeno i protegnuto vidokrugom autorova stvaralaštva, vodi ga konstantnom, ludističkom propitivanju medija, stila, manire te nesagledive svrhovitosti njihovih funkcija u odnosu na vizualno oblikovanje, sadržaj, kao i višeslojno značenje pričljivo-optičkih signala koje projicira u svijet.

Iako je beskonačno, što konceptom 10 000 majmuna provocira i Milan, iz pozicije promatrača zvijezda nesagledivo - a u nemjerljivim relacijama i čimpanza za tipkovnicom može stvoriti umjetničko djelo - relativnim razmjerom skromnoga i skrušenoga ljudskog znanje-značenja, sve, pa i cijeli svemir, besmislen je i završava ništavilom kako to u retro-SF-distopiji sugerira Gilliamov Nulti teorem (2013.), u kojem niti ljudski život nema neko osobito značenje. Ipak, vizualiziramo da bismo vidjeli, a označavamo da bismo razumjeli. Viđenje i znanje je povezano. Što više znamo to bolje vidimo"

Izložba je otvorena do 30.3.