Nekad znan i kao Dario Juričan, redatelj koji je razotkrio većinu svinjarija Ivice Todorića, ipak je postao Milan Bandić i promiče - korupciju

Milan Bandić kandidirat će se za predsjednika RH - ne onaj koji skuplja žetončiće i milijunčiće, već redatelj formerly known as Dario Juričan, autor filmova Gazda i Gazda: Početak u kojima je oprao Todorića.

Sada snima film Kumek posvećen imenjaku, zagrebačkom gradonačelniku i objavio je na pressici da mu je Ministarstvo uprave vratilo ime i da mu je Bog poručio da treba postati predsjednik.

"Lišen stranačkih okova, slobodan kao feniks, kao ptica, kandidiram se za predsjednika Republike. Ja sam običan čovjek u službi malog korumpiranog čovjeka. Želim korumpirati Hrvatsku radeći kao konj za Hrvatsku. To je moj program. Nije budućnost Hrvatske kopanje po ideološkim rovovima i ja ću se zalagati za korupciju kao zajedništvo svih. Bit ću predsjednik svih građana, bit ću predsjednik Republike Hrvatske", kaže Milan Bandić.

A ovo je deset točaka njegovog programa...

1. Zalagat ću se za uvođenje centralnog Ministarstva korupcije

2. Pantovčak će biti sjedište Ministarstva korupcije

3. Povjerenstvo za sprječavanje sukoba interesa reformirat ću u Povjerenstvo za spajanje interesa.

4. Zloglasni Uskok ću pripojiti Ministarstvu korupcije i reformirati ga u Ured za promociju korupcije.

5.Korupcija će postati državna religija

6. Proglašavanje cijele Hrvatske Isključivim koruptivnim pojasom (ISKOP).

7. Korupciju kao strateški resurs zaštiti Ustavom

8. Afirmirao bih Hrvatsku u svijetu kao mjesto korupcije i time brzo privukao kapital.

9. Nastavio bih praksu da najugledniji korumpirani Europljani dobivaju hrvatske putovnice.

10. Svatko u svojoj sobi, dvorištu i kući može misliti što hoće, ali na javnoj sceni sigurno ne. Morat će poštivati glavnu vrijednost na kojoj se temelji hrvatska država - a to je korupcija.