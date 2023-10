Otvorenje izložbe Inside the Black Cube umjetnika Mihaela Gibe održat će se 13. listopada u Galeriji SC s početkom u 19 sati. Izložba je otvorena do 28. listopada, radnim danom od 12 do 20 sati te subotom od 10 do 13 sati, osim u subotu 14. listopada kada izložbu možete pogledati u sklopu Relija po galerijama, do 17 do 22 sata.

Izložba Inside the Black Cube multimedijskog umjetnika Mihaela Gibe dio je istoimenog projekta započetog 2021. godine koji se sastoji od online rada i radionica te sada i izložbe u Galeriji SC. Izložba i projekt realizirani su prema kustoskoj koncepciji Mirne Rul. Središnji dio izložbe je interaktivna instalacija - animirana projekcija na papirima koji predstavljaju prazne nalaze, a koju producira računalni program oponašajući moždane valove ispitanika.

„...Naziv projekta Inside the Black Cube parafraza je i ponavljanje O´Dohertyja s ironijskim odmakom. Kao što bijeli zidovi galerije odvajaju svijet umjetnosti od ostatka svijeta, tako i „crna kocka" - prizivajući kućište računala ili, pak, njegov ekran - implicira distinkciju između stvarnog i virtualnog. No, za razliku od bijelih zidova kojima su bauhausovci omogućavali neometanost umjetničkog doživljaja, izolirajući se u bijelu kocku bez mogućnosti distrakcije, u našoj je crnoj kocki distrakcija dobrodošla. Ona je, dapače, inherentna virtualnom svijetu i neizostavni je dio internetske umjetnosti. Manipulacija recipijentima, odvraćanje pažnje, sugestibilnost potaknuta specijalni vizualnim efektima te poigravanje s percepcijom promatrača, samo su neke od „sposobnosti" naše crne kocke. Prostor je to kontrole uma uz pomoć umjetnosti...

...Vizuali u galerijskom prostoru kontinuirano se mijenjaju ovisno o interakciji podataka kojima upravlja računalo s posjetiteljima čija emocionalna stanja očitava kamera na ulazu u galeriju, pri čemu posjetitelji svojim prisustvom i trenutnim emocijama utječu na programiranu izmjenu slika. Možemo reći, kako se tijekom izložbe Inside the Black Cube događa dvosmjerni proces - AI pokušava manipulirati emocionalnim stanjim promatrača, dok posjetitelj koji je skeniran pri ulasku u galerijski prostor, remeti „plan" umjetne inteligencije te i sam, ne znajući, „generira" vizuale u skladu sa svojim psihičkim stanjem.

U Galeriji SC, ovom prilikom svjedočimo svojevrsnom sučeljavanju umjetne inteligencije i čovjeka, a ukoliko želite saznati rezultat tog sučeljavanja, morat ćete i sami zaviriti u galerijski prostor. No, upozoravamo vas da ste promatrani.

Dobrodošli u Crnu kocku!" (Iz teksta Mirne Rul)

BIOGRAFIJA

Mihael Giba je multimedijalni umjetnik. Diplomirao je na Umjetničkoj akademiji u Splitu, odsjeku za slikarstvo 2008 godine, uz dekanovu nagradu. Od 2009. do 2015. godine vanjski je suradnik Umjetničke akademije u Splitu, a od 2023. radi kao nastavnik na Akademiji primijenjenih umjetnosti u Rijeci. U svom umjetničkom radu kombiniranjem tradicionalnih i digitalnih tehnika i tehnologija stvara multimedijalne, često i interaktivne instalacije koje opisuju, dokumentiraju i propituju današnje društvo, nerijetko kroz dozu humora. Samostalno izlaže od 2008. te je izlagao na brojnim samostalnim i skupnim izložbama.(Umjetnički paviljon, Galerija VN, Galerija Nova, MSU Zagreb, MKC Split, Salon Galić, Galerija umjetnina, Steirischer Herbst 2012., MGLC Ljubljana, P74 Ljubljana...). Suradnik je za multimediju umjetničkim i kulturnim organizacijama, institucijama i mnogim hrvatskim umjetnicima. Član je Hrvatskog društva likovnih umjetnika Split i Stvaralačke mreže Zebra. Finalist je nagrade Radoslav Putar 2013. godine te HT nagrade 2010. i 2018. godine. Dobitnik je 3. nagrade 33. Salona mladih 2016. godine.

Više o umjetniku: http://www.mihaelgiba.com/