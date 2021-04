Magenta 1, jedinstveni proizvod Hrvatskog Telekoma u kojem su objedinjene sve telekom usluge uz brojne pogodnosti za korisnike, obilježava pet godina od svog predstavljanja na tržištu.

U tih pet godina prva konvergentna telekomunikacijska usluga u Hrvatskoj postala je sinonim za premium sadržaje, napredno korisničko iskustvo i značajne uštede za korisnike, o čemu svjedoči više od 266.000 kućanstva koja koriste ove pogodnosti.

Neograničena povezanost danas je važnija nego ikad i zato Magenta 1, od 20. travnja, za svoj peti rođendan, daruje svoje nove i postojeće korisnike brojnim pogodnostima.

Tako će svi privatni pretplatnici mobilne telefonije u razdoblju od 20. travnja do 20. svibnja imati na raspolaganju neograničeni mobilni Internet. Također, zahvaljujući vodećoj ulozi Hrvatskog Telekoma na tržištu i pokretanju prve komercijalne 5G mreže u Hrvatskoj, neograničeno surfanje u ovom razdoblju bit će dostupno i na 5G mreži svim korisnicima koji imaju 5G kompatibilan uređaj. Dobre vijesti dolaze i za one koji tek namjeravaju nabaviti 5G uređaje jer Magenta 1 donosi velike uštede prilikom kupnje 5G mobilnih uređaja, od 555 sve do 1555 kuna.

Dodatno, svim korisnicima Internet posvuda paketa automatski se povećava promet uključen u opciju sa 60 GB na 100 GB, što će zadovoljiti i one najzahtjevnije za surfanje u pokretu. Povećan paket mobilnog prometa vrijedi do kraja lipnja. Uz sve to, korisnici mogu gledati HBO Premium sadržaj na MAXtv to Go bez naknade mjesec dana.

„Kontinuiran rast broja korisnika Magenta 1 i njihovo visoko zadovoljstvo pokazuju kako korisnici itekako prepoznaju prednosti napredne premium usluge te mogućnosti i posebne pogodnosti kombiniranja fiksnih i mobilnih usluga. Na tome nastavljamo graditi i pružati našim korisnicima najbolje korisničko iskustvo uz najkvalitetniju ponudu sadržaja", izjavio je Richard Brešković, direktor Sektora marketinga za privatne korisnike Hrvatskog Telekoma.

Uz 5G uređaje u akcijskoj ponudi bit će, uz popust od 50 posto, dostupan i bogat izbor dodatne opreme.