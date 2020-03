Zabrana prelaska granica s ciljem sprječavanja širenja virusa - za teretna vozila ne važi. Sve države su transport proglasile neophodnim i vozačima omogućile prelaske granice uz ograničen boravak i kontakt samo za potrebe dostave i preuzimanja robe.

Međutim, kolone na granicama su se ipak produljile u odnosu na normalno stanje, a samim tim i brzina transporta. Vozač kombija Vasa Kovačev je na turi Srbija-Slovenija proveo četiri umjesto dva dana koliko mu obično treba.

„Najduže sam čekao na slovenskoj granici. Stigao sam u petak u četiri popodne, a izašao u oko pola tri sljedećeg dana. Njima je korona-virus izgleda ušao u mozak", priča Kovačev za DW vidno revoltiran. „I sve vrijeme sam bio u kabini, gledao da ne zaspim, da me ne prođe kolona. Malo izađeš napolje kad ti se prispava, pa se smrzneš, pa onda nazad."

Konvoji usporavaju promet

Zastoj trenutno ne stvaraju granične procedure, nego mali broj otvorenih prijelaza i odluka Slovenije, Hrvatske, Srbije i Bugarske da se vozila u tranzitu kreću u konvojima, objašnjava predsjednik Poslovne udruge „Međunarodni transport" iz Beograda Neđo Mandić. Konvoji su već dobili neformalan naziv „korona-konvoji".

„Zadržavanje na granicama je uobičajeno, jer uvijek imamo problem da se na granicama zadržava od 10 do 12 sati, ali kada netko danas dođe na granicu, a konvoj je otišao prije pola sata, on mora čekati da se skupi 50 kamiona kako bi policija formirala novi konvoj i krenula. A događalo se da na slovensko-talijanskoj granici novi konvoji čekaju i do tri dana", objašnjava Neđo Mandić.

Vasa Kovačev je na polazak konvoja čekao oko pet sati. Uz pratnju policije, Hrvatsku su prelazili znatno sporije nego inače. „Voziš tako od 60 do 90, kako policajac diktira, a on se zaleti, pa prikoči. Napravili smo jednu pauzu dvadeset minuta za WC", priča Vasa.

Nedorečene odluke vlade

Zastoje su proteklih dana stvarala i različita tumačenja odluka srpske Vlade - one o provođenju policijskog sata, kao i one o obveznoj karanteni po ulasku u zemlju.

Prema instrukciji Ministarstva privrede, prijevoznici su dužni dostaviti spisak vozača „iz treće smjene". Marija Maslovarić iz firme „Adler logistik" slijedi te instrukcije. „Ali onda im netko na granici kaže da potvrde ne važe. Masa prijevoznika više nije sigurna. Plaše se kazni i onda odbijaju i voziti", priča Maslovarić.

Slična iskustva bilježi i „Međunarodni transport". „Događalo se da vozila budu zaustavljena na granici i da ih policija ne pušta dalje između osam uvečer i pet sati ujutro. A zaustavljali su i one koji su radili unutarnju distribuciju, policija ih je evidentirala, a vozači kažu, pomalo i prijetila", priča Mandić.

Drugi nesporazum s policijom nastaje oko karantene. Jedan vozač kaže da su ga s granice uputili direktno u karantenu, a drugi da su ga s prijelaza ispratili ravno na testiranje u dom zdravlja.

To nije uobičajena praksa, tvrde u „Međunarodnom transportu". „Obaveznog testiranja na granicama nema, jer bi to još više kompliciralo i usporilo proceduru", tvrdi Neđo Mandić. „Nije uobičajeno ni da se ide na testiranje poslije, mada je bilo mnogo situacija, jer su sanitarni inspektori pisali vozačima da idu u samoizolaciju i onda je policija dvije noći i dva dana obilazila te vozače, a oni su već dobili nalog da idu na novu turu. Onda je bilo prijetnji da oni ne poštuju samoizolaciju, javljale su se obitelji, pa su zvali i vozači, uplašeni da će dobiti kaznenu prijavu", priča Mandić.

Prijevoznici se, međutim, i dalje drže pravila po kojem za teretna vozila ne važe mjere kao za ostale građane. „Zato tu moram demantirati nešto što je rekla (ministrica prometa, op.ur.) gospođa Mihajlović - da vozač kad istovari ide u samoizolaciju. To nije točno. On kad istovari, ide kući i neće se kretati, jer je preporuka je da se ne krećemo bespotrebno, ali nije ni u kakvoj izolaciji i može preuzeti sljedeću turu", objašnjava Mandić stav udruženja.

Higijena (ni)je prioritet

Izvan država koje su donijele odluke o „korona-konvojima", vozila se po Europi kreću slobodno, kažu prijevoznici. Marija Maslovarić je upravo poslala dva kamiona za Njemačku i prolazak za sada protječe bez problema. Olakšanje im predstavlja i to što su zbog pandemije u cijeloj Europi suspendirani propisi koji nalažu obavezne pauze, pa vozači mogu voziti ne obazirući se na sat.

Samo Poljska i Finska od vozača izričito zahtijevaju posjedovanje maske, rukavice i ostalu zaštitnu opremu, dok je u ostalim zemljama to na nivou savjeta. Osim zaštitne opreme, savjetuje im se da posjeduju toplomjer i dovoljno hrane, kako ne bi odlazili u trgovine tijekom putovanja. Preporučuje se i da vrijeme provode u kabini vozila i da redovno dezinficiraju i kabinu i ruke, posebno prije i poslije kontakta s dokumentacijom.

Vasa ove upute nije ni vidio. „Ma nitko se toga ne pridržava. Stavimo maske, peremo ruke, a ja kabinu čistim svakako. Pa ja tu živim. Nije baš apoteka, ali je čisto", priča Vasa Kovačev.

Manjak teretnih vozila

Kad su sve okolnosti stavili na papir, brojni prijevoznici i vozači su jednostavno digli ruke od transporta dok pandemija traje. „Boje se ljudi nekamo ići. I zbog sebe, ali žele ostati s obitelji", kaže Neđo Mandić. „A postoji i jedan broj ljudi koji je odbio ići u ugrožena područja poput Italije."

Ni Vasi Kovačevu nije svejedno. S preko šezdeset godina on svakako spada u ugroženu grupu. Prvo je odlučio da ne vozi, ali se potom predomislio kad je vidio da njegove kolege idu na teren. „Nije mi svejedno, ali nisam htio odbiti. Nikome nije svejedno. Šalimo se na račun toga, pušimo, pričamo, ali svi misle: doći ćeš kući, zarazit ćeš djecu. Onda još gledaš u graničnu policiju, a oni u skafanderima, samo što ne pođu na Mjesec", priča Vasa.

Na transportnoj platformi „Timokom" zato svakog jutra ima ponuda više nego ikada. Jedan od špeditera priča nam kako je satima pokušavao pronaći kamion za transport dezinfekcijskih sredstava, ali svi su bili zauzeti, ili su već parkirali kamion do daljeg.

„Ponuda koliko hoćeš!", kaže Maslovarić. „Po tome se i vidi da nema kamiona. Evo za ova dva kamiona koja sam poslala za Njemačku - nisu ni krenuli, a ja sam već našla teret za povratak. Potražnja je tolika da, kad bih sad imala10-15 kamiona, sve bih poslala. Ali to je ogroman pritisak. Pritisak je i kad je normalno stanje, a kamoli kad je izvanredno", priča Maslovarić.

„Ako je uobičajeno da dnevno uđe ili iziđe dvije do tri tisuće kamiona, sada uđe 1.500. Vozači više vremena provode na putu, vozila prave manji promet, znači manji prihod, a ne možemo korigirati cijene u ovoj situaciji", kaže Mandić. „A vozač, što je duže na putu, on više košta, jer svaki njegov dan je njegova nova dnevnica. Pri tom su oni vezani za promet koji naprave u određenom procentu, a sad ne mogu da naprave promet, znači pored dnevnice trebalo bi mu dati veću platu. Sve to ide na teret vlasnika vozila."

U „Adler logistiku" su za sada zadovoljni time što još uvijek voze. Za sada se nadaju barem pozitivnoj nuli. „Jeste smanjen intenzitet, ali barem i dalje radim. Sad je najveći strah da se tvornice ne zatvore, jer ako oni zatvore, stajem i ja s kamionima", kaže Maslovarić. A onda gubici mogu vrtoglavo porasti.