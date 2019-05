Uoči dugo iščekivanog izlaska četvrtog nastavka čuvene franšize Ljudi u crnom, Booking.com obožavateljima diljem galaksije nudi priliku da borave u njihovom ekskluzivno rekreiranom sjedištu u Londonu

Uoči izlaska filma Ljudi u crnomTM: Globalna prijetnja, koji će se u kinima diljem svijeta početi prikazivati 13. lipnja, Booking.com, vodeća svjetska tvrtka za povezivanje putnika s najvećim izborom nevjerojatnih smještajnih objekata, udružila je snage s tvrtkom Sony Pictures kako bi ovog ljeta predstavila nestvaran smještaj, a radi se o rekreiranom sjedištu Ljudi u crnom u Londonu. Prateći novi dvojac branitelja galaksije, agenta H i agenta M, sretni gosti ovog ekskluzivnog objekta imat će priliku da se i sami opreme, pripreme i zaštite (i cijeli svijet) od bilo kakvih izvanzemaljskih prijetnji koje bi mogle vrebati ulicama Londona tijekom njihova boravka - samo nemojte zaboraviti spakirati neuralizer!

Smještaj je dostupan isključivo na Booking.com-u za do 2 gostiju po noćenju, a oni koji budu imali dovoljno sreće da rezerviraju boravak u ovom jedinstvenom objektu uživat će u potpunom iskustvu svijeta Ljudi u crnom. Sve u ovom objektu, od područja za prijavu agenata, do glavne dvorane u sjedištu (uključujući i repliku oka koja vidi sve i koje se pojavljuje u filmu) do skrivene sobe agenata je inspirirano futurističkim svijetom Ljudi u crnom. No to nije sve! Gosti će također imati priliku istražiti nekoliko originalnih dijelova sa seta filma koje su agenti koristili za interakciju s izvanzemaljcima u filmu.

Iskustvo za goste:

U pravoj maniri Ljudi u crnom, ulaz u rekreirano sjedište jedva se može prepoznati s ulice

Nakon što gosti pronađu ovu veliku i tradicionalnu zgradu koja krije sjedište, ući će u industrijski prostor koji sadrži samo identifikator u središtu

Nakon što potvrde da su najnoviji 'agenti' Ljudi u crnom, gosti će dobiti crna odijela i sunčane naočale poput svih agenata Ljudi u crnom, a vrata će se klizeći otvoriti i otkriti prvo od brojnih svemirskih iskustava

Gostima će se kroz vrata otkriti bijela prostorija za pregled ispunjena zrcalima. Tamo će dobiti prve upute za svoj boravak u smještaju i tajne zadatke

Nakon toga, gosti će napokon moći ući u impresivno sjedište Ljudi u crnom, gdje će kao agenti doživjeti brojna iznenađenja...

Pepijn Rijvers, viši potpredsjednik i voditelj odjela za smještaj u Booking.com-u, navodi: "Znamo da gosti pri planiranju odmora traže inspiraciju u filmovima pa smo veoma uzbuđeni oko suradnje sa studijem Sony Pictures, tvrtkom koja također pruža čudesna iskustva ljudima širom svijeta, na oživljavanju sjedišta Ljudi u crnom ovog ljeta u Londonu. Više od 750 milijuna naših gostiju boravilo je u nehotelskim smještajnim jedinicama jer već desetljećima spajamo putnike s najrazličitijom ponudom objekata, među koje sada spada i sjedište Ljudi u crnom. Ovog će ljeta to zasigurno biti jedan od najzanimljivijih smještajnih objekata."

Andre Seddoh, potpredsjednik odjela za međunarodnu marketinšku suradnju tvrtke Sony Pictures, kaže: "Uvijek pokušavamo biti inovativni i zabavljati ljude širom svijeta pa smo tako oduševljeni suradnjom s Booking.com-om. Ova suradnja omogućila nam je ponuditi putnicima priliku koja se pruža samo jednom u životu i uključuje boravak u rekreiranom londonskom sjedištu Ljudi u crnom. Time ćemo proširiti tajni svemir filma Ljudi u crnomTM: Globalna prijetnja i s platna ga prenijeti u stvaran život."

Rezervirajte smještaj u sjedištu Ljudi u crnom:

Putnici koji žele iskoristiti ovu priliku trebaju djelovati brzo jer će za rezervaciju biti dostupna samo dva noćenja. Sjedište Ljudi u crnom bit će dostupno za rezervacije 21. svibnja od 10:00 (GMT) za boravak 30. svibnja, dok će boravak za 31. svibnja biti moguće rezervirati 23. svibnja od 10:00 sati (GMT). Po cijeni od samo £99 po noćenju, ovu priliku koja se javlja samo jednom životu moguće je rezervirati tako da se posjeti smještajna jedinica na Booking.com-u ovdje: http://www.booking.com/hotel/gb/men-in-black-international-headquarters.en-gb.html