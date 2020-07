Diskont kulture prigoda je da u CeKaTe-u uživate u vrhunskim kulturnim i umjetničkim susretima te ugodnim razgovorima. Centar za kulturu Trešnjevka trudi se skratiti i uljepšati vam dane do početka godišnjih odmora i odlazaka na more, ili kod rođaka na selo, ili jednostavno do zagrebačkog Jaruna.

Od 4. lipnja do 24. srpnja u CeKaTe-u, za sve Zagrepčane i goste, pripremili smo OSMI LJETNI DISKONT KULTURE.

Ove godine očekuje vas bogat program...koncerti, predstave, stand up show, čitanje priča, književne večeri i radionice za djecu. Možete poslušati zanimljive koncerte, družiti se na radionicama, zabaviti se ali i nešto naučiti.

Programi će se održavati u Atriju CeKaTe-a, a u slučaju kiše u dvorani.

Za sva događanja, osim za predstave, ne morate kupiti kartu da biste uživali u programu.

Centar za kulturu Trešnjevka se i dalje drži uputa Nacionalnog stožera te se u gledalištu (dvorana i dvorište) sjedi s propisanim razmacima. Za sve posjetitelje osiguran je dezinficijens, a publiku se dočekuje s maskama na licu. Zbog novonastale situacije i kako bi smanjili mogućnost zaraze COVID-om 19, pojedine programe ćemo održavati u virtualnom svijetu.

Koje kulturne događaje vam donosimo od 6. - 12.7. 2020.

Ponedjeljak 6.7. - Petak, 17.7. od 11 do 13 sati MAKE, CREATE, INNOVATE / COOL SCHOOL BESPLATNE RADIONICE ZA DJECU /

Počinje Cool School ljeto na Trešnjevcu uz kreativne radionice za osnovnoškolce (od 7 do 14 godina). Želja, snovi i nada - univerzalne su ideje koje svi težimo ispuniti. Ideja je da sa tisuću želja učinimo pozitivnu promjenu i pomognemo djeci da na zabavni i kreativan način potaknu i druge na stvaranje novog, boljeg svijeta. Bit će likovnih radionica, radionica izrade nakita, origami radionica te radionice održivog razvoja.

Likovna radionica - Vesna Šantak, od 6. - 17.7. 2020.

Stvaramo čudesni svijet u kojem u harmoniji živimo zajedno sa florom i faunom, kako bi se zajedno usmjerili prema pozitivnom i podržavajućem na planeti Zemlji. Kroz kreativnost i maštu djeca će izraziti svoje doživljaje kroz različite materijale. Svoje će dobre želje slikati, crtati, izrađivati kolaže i skulpture od recikliranog materijala. Također, djeca će izrađivati svoju društvenu igru na temu dobrih želja. Dijete samo kreira društvenu igru izrađujući figurice, karte, osmišljava tekst, ispisujući na kartice pozitivne misli, dobre želje i sve ono što dijete inspirira i donosi radost. Stvaramo za sebe, ali i za prijatelje! Jer, poklanjanjem, rastemo i mi.

Radionica izrade nakita - Gabi Kožarić Budiša, od 6. - 10.7.2020.

Nakit radimo pod motom; Volim, stvaram, dijelim! te će djeca pojedine komade nakita osim za sebe raditi i za poklon; može to biti za blisku prijateljicu, mamu, dečka, ili pak za nekog nepoznatog prijatelja. Materijal izrade je glina, koju ćemo i farbati te na na kraju i ispeći.

Origami - Krešimir Rajki, od 13. - 15.7.2020.

Uz pomoć Kreše naučit ćemo kako oblikovati čitav jedan svijet od papira; i naši origami oblici također će poslužiti kao vrlo lijep poklon drugoj osobi.

Radionice održivog razvoja / Projekt Zelene kvartovske priče

8.7. 2020. srijeda, „zelena" radionica udruge Zeleni klik,

Moj botanički vrt u kvartu

Prošećimo kvartom i upoznajmo drveće koje živi u našoj blizini. Naučimo raspoznavati hrast, lipu, javor i ostalo drveće našeg kvarta, te kako bi to izgledalo kada bi u svakom parku razne jestive plodove brali s drveća.

9.7.2020. četvrtak, od 11-13

Lov na zeleno blago:

Blago je sve ono što je oku sakriveno i na prvi pogled nevidljivo. A kada se istraži, otkrije se čitav novi svijet. U lov na zeleno blago u park pođi i s ekipom do novih otkrića dođi!

Ponedjeljak, 6.7. u 18 sati PRIČA O LJUTNJI / PRIČE KOJE LIJEČE /

Kako knjiga može popraviti raspoloženje , mnogi su sigurno doživjeli. Ona može ponuditi rješenje za mnoga životna pitanja , može pomoći da steknemo dublje razumijevanje briga i ponuditi nam neke strategije za rješavanje najvažnijih problema. Osim toga, knjiga nas može podučiti kako da se nosimo s nekim novim izazovima. Književna fikcija povećava našu susjećanost s drugima i književnost na takav način sudjeluje u rješavanju sukoba, prebolijevanju tramatičnih iskustava,integriranju oduzetih aspekata nas samih, a možda čak i postizanju unutarnje cjelovitosti ili samoaktualizacije. Knjige i iskustvo čitanja mogu promicati psihološku promjenu, liječiti traume i ponuditi duhovno ispunjenje. 6.7. pričamo priču o ljutnji i bijesu. Ljutite li se često? Kako možemo savladati ljutnju? Kakva je ljutnja emocija i što ako izmakne kontroli, samo su neka od pitanja o kojima ćemo razgovarati uz odabranu priču.

Dvorište Centra za kulturu Trešnjevka 10. će srpnja od 21h biti domaćin stand up showa četvorice komičara koji po raznim osnovama ne pripadaju mainstreamu. Bit ću tu jedan Srbin, rođen u Hrvatskoj, jedan homoseksualac, jedan siromašni komičar iz Dubrave i jedan mješanac izbjeglica iz Bosne. Očekuje vas neobični spektakl četvorice outsajdera!

Nastupaju: Goran Vinčić, Tihomir Paravina, Hrvoje Krmelić, Marko Dejanović

Subota, 11.7. u 21 sat TREĆI DEJT / STAND UP COMEDY SHOW /

Ovo je treći One Man Show Tina Sedlara. Na tom dejtu imat ćete priliku vidjeti njegov najbolji materijal, a prevladavat će teme poput spojeva, seksa, ljubavnih signala, romantike, neugodnih iznenađenja i sveg onog što ulazi u predivnu kategoriju muško-ženskih odnosa, a i malo šire. Što je najgore što ti se može dogoditi na spoju? Kako znati je li to ona prava osoba? Kako izgleda najgore seksualno iskustvo? Je li treći dejt pravo vrijeme za nešto više? Ima li još romantike danas? Zašto su muško-ženski odnosi tako komplicirani? Dođite na 100 minuta zabave i smijeha



