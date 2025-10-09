LINGUA Open Call
Poziv za rješavanje nedovoljne zastupljenosti europskih jezika u umjetnoj inteligenciji
S vama smo 30. srpnja podijelili blog Brada Smitha potpredsjednika i predsjednika Microsofta: Pristup podacima za unapređenje europske trgovine i kulture u kojima su najavljene nove Europske digitalne obveze u području trgovine i kulture. Dio tih obveza je inicijativa usmjerena na rješavanje problema nedovoljne zastupljenosti europskih jezika u umjetnoj inteligenciji. Inicijativa je uključivala je planove za podršku partnerstvima i financiranju kako bi se povećala dostupnost podataka za treniranje AI modela za nedovoljno zastupljene europske jezike.
Želimo vas informirati da je nedavno pokrenut LINGUA Open Call - poziv istraživačima, nevladinim organizacijama, kulturnim institucijama i startupovima da izgrade visokokvalitetne otvorene skupove podataka koji će jezicima s ograničenim resursima omogućiti snažniju digitalnu prisutnost.
Poziv je pokrenut u koordinaciji s projektom APERTUS koji vode EPFL i ETH Zürich, te u konzultaciji s Vijećem Europe.
Odabrani projekti dobit će:
- Do 50.000 USD financiranja za aktivnosti prikupljanja podataka. Projekti većeg opsega koji zahtijevaju više od 50.000 USD bit će razmatrani pojedinačno
- Azure računalne kredite do dvije godine za podršku računalnim potrebama povezanim s podacima, poput obrade, validacije i osnovnih eksperimenata
- Tehničku podršku i mogućnosti istraživačke suradnje s Microsoftovim AI for Good laboratorijem, EPFL-om i ETH Zurich
- Vidljivost kroz Microsoft AI for Good Lab ekosustav i mreže partnera
Vremenski okvir za LINGUA otvoreni poziv
Otvaranje prijava: 26. rujna 2025. u 12:00 (CET)
Rok za prijavu: 11. studenog 2025. u 23:59 (CET)
Objava dobitnika: 20. siječnja 2026.
Novi komentar