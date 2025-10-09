Poziv za rješavanje nedovoljne zastupljenosti europskih jezika u umjetnoj inteligenciji

S vama smo 30. srpnja podijelili blog Brada Smitha potpredsjednika i predsjednika Microsofta: Pristup podacima za unapređenje europske trgovine i kulture u kojima su najavljene nove Europske digitalne obveze u području trgovine i kulture. Dio tih obveza je inicijativa usmjerena na rješavanje problema nedovoljne zastupljenosti europskih jezika u umjetnoj inteligenciji. Inicijativa je uključivala je planove za podršku partnerstvima i financiranju kako bi se povećala dostupnost podataka za treniranje AI modela za nedovoljno zastupljene europske jezike.

Želimo vas informirati da je nedavno pokrenut LINGUA Open Call - poziv istraživačima, nevladinim organizacijama, kulturnim institucijama i startupovima da izgrade visokokvalitetne otvorene skupove podataka koji će jezicima s ograničenim resursima omogućiti snažniju digitalnu prisutnost.

Poziv je pokrenut u koordinaciji s projektom APERTUS koji vode EPFL i ETH Zürich, te u konzultaciji s Vijećem Europe.

Odabrani projekti dobit će:

Do 50.000 USD financiranja za aktivnosti prikupljanja podataka. Projekti većeg opsega koji zahtijevaju više od 50.000 USD bit će razmatrani pojedinačno

Azure računalne kredite do dvije godine za podršku računalnim potrebama povezanim s podacima, poput obrade, validacije i osnovnih eksperimenata

Tehničku podršku i mogućnosti istraživačke suradnje s Microsoftovim AI for Good laboratorijem, EPFL-om i ETH Zurich

Vidljivost kroz Microsoft AI for Good Lab ekosustav i mreže partnera

Vremenski okvir za LINGUA otvoreni poziv

Otvaranje prijava: 26. rujna 2025. u 12:00 (CET)

Rok za prijavu: 11. studenog 2025. u 23:59 (CET)

Objava dobitnika: 20. siječnja 2026.