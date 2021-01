HBO Max je danas najavio da će dugometražni Max Original film Warner Bros. Picturesa i DC-a „Liga pravde Zacka Snydera" (Zack Snyder's Justice League) imati premijeru u četvrtak, 18. ožujka, kada će biti dostupan i na HBO GO-u. Ujedno su predstavljena tri nova teaser postera za film.

Premijera filma bit će podržana kroz sve WarnerMedia i DC platforme, uključujući izlazak soundtracka za izdavačku kuću WaterTower Music.

Istovremeno s premijerom na HBO Max streaming platformi u SAD-u, film će ekskluzivno biti dostupan putem europskih HBO streaming usluga u Nordijskim zemljama, Centralnoj Europi, uključujući Hrvatsku, Španjolskoj i Portugalu te putem HBO GO usluge u Aziji. U Latinskoj Americi film će imati ekskluzivnu premijeru na HBO Maxu, nakon što usluga postane dostupna u toj regiji kasnije tijekom ove godine.

U „Ligi pravde Zacka Snydera", odlučan u namjeri kako bi se uvjerio da Supermanova (Henry Cavill) ultimativna žrtva nije bila uzaludna, Bruce Wayne (Ben Affleck) se udružuje s Dianom Prince (Gal Gadot) kako bi okupili tim metaljudi koji će zaštititi planet od nadolazeće prijetnje katastrofalnih razmjera. Ispostavlja se da je taj zadatak teži no što je Bruce pretpostavljao, s obzirom da se svi članovi tima moraju suočiti s demonima svoje prošlosti da bi nadišli ono što ih koči, kako bi se najzad ujedinili u ovu iznimnu ligu heroja. Nakon što se Batman (Affleck), Wonder Woman (Gadot), Aquaman (Jason Momoa), Cyborg (Ray Fisher) i The Flash (Ezra Miller) udruže, možda je već prekasno za spas planete od Steppenwolfa, DeSaada i Darkseida i njihovih strašnih namjera.