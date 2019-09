LG-evi 8K televizori zadovoljavaju i premašuju standarde industrije mjerenja stvarne 8K razlučivosti

Od ovog mjeseca LG Electronics (LG) počinje s prodajom prvog 8K OLED televizora na svijetu (model 88Z9) i svog 8K NanoCell televizora (model 75SM99) najprije u Australiji, Njemačkoj, Francuskoj, Ujedinjenom Kraljevstvu i SAD-u.

Kao predvodnik u 8K tehnologiji, LG se od ostalih razlikuje po tome što nadmašuje kriterije za mjerenje utvrđene standardom Information Display Measurements Standard (IDMS), a koji je uspostavio ugledni odbor International Committee for Display Metrology (ICDM). Prema njemu navedena razlučivost displeja ne ovisi samo o točnom broju ili prekoračenju određenog broja piksela, već i o tome mogu li se ti pikseli međusobno razlikovati na odgovarajući način kako bi osigurali navedenu razlučivost.

Odbor ICDM je definirao mjerenje Contrast Modulation (CM) za precizno i kvantitativno razlikovanje susjednih piksela jedan od drugog. Da bi TV zaslon pružio razlučivost od naznačenog broja piksela, ICDM zahtijeva da minimalna vrijednost CM-a premašuje prag od 25 posto za slike i 50 posto za tekst. Tako 8K televizor s CM vrijednošću nižom od ovih potrebnih pragova ne daje stvarnu 8K razlučivost - iako TV u stvari ima dovoljan broj (7.680 x 4.320) piksela. Testovi izvedeni u skladu s ovim univerzalnim referentnim industrijskim standardima pokazali su da i LG SIGNATURE OLED 8K i LG 8K NanoCell televizori postižu CM vrijednosti u rasponu od 90 posto, što jamči da će gledatelji moći stvarno doživjeti sve dodatne detalje u 8K sadržaju kad ih gledaju na svojim LG-evim 8K televizorima.

LG-evi 8K televizori zadivljuju raskošnim detaljima i živopisnim bojama koje svjedoče o nenadmašnoj LG-evoj tehnologiji displeja. Kao prvi 8K OLED TV na svijetu te LG-ev najveći OLED TV do sada, 88-inčni LG SIGNATURE OLED 8K TV (model 88Z9) donosi 8K Ultra HD razlučivost (7.680 x 4.320) s 33 milijuna samoosvjetljujućih piksela. To je 16 puta veći broj piksela od onog kod Full HD televizora i četiri puta više piksela od UHD televizora. Dobitnik ovogodišnjih nagrada iF Design Award i Red Dot Award, LG SIGNATURE OLED 8K odlikuje se sofisticiranim, minimalističkim dizajnom koji ima stalak od brušenog aluminija i zaslon gotovo bez okvira, a dolazi s integriranim sustavom zvučnika od 80 W za snažan zvuk.

LG-ev 75-inčni 8K NanoCell TV također nudi potpuno uranjajuće iskustvo zahvaljujući 8K slici s impresivnim bojama, kontrastom i detaljima. LG-eva Nano Display tehnologija pruža nevjerojatno oštru sliku. Značajka Nano Color filtrira „nečistoće" radi poboljšanja reprodukcije boja, a Nano Black - napredna tehnologija Full Array Local Dimming Pro optimizirana za 8K - precizno kontrolira pozadinsko osvjetljenje za dublju crnu i veći kontrast.

Oba 8K televizora imaju učinkovit 8K upscaling i poboljšano smanjenje šuma (nadograđeno s četiri na šest koraka). Rezultat je besprijekorna 8K slika pri pretvaranju sadržaja iz 4K (3.840 x 2.160) ili Full HD (1.920 x 1.080) izvora. Ova prvoklasna izvedba je poboljšana LG-evom drugom generacijom α (Alpha) 9 Gen 2 8K inteligentnog procesora. LG-ev napredni čip podiže kvalitetu slike i zvuka koristeći tehnologiju dubinskog učenja i pristupu opsežnoj bazi podataka što mu omogućava prepoznavanje kvalitete izvora i optimiziranje bilo koje vrste sadržaja. Procesor α9 Gen 2 8K također analizira uvjete iz okoline kako bi se postigla savršena razina svjetline zaslona u svakom trenutku.

Bogat i rezonantan zvuk nadopunjuje odličnu reprodukciju slike ovih televizora. Inteligentni algoritam može pretvoriti dvokanalni zvuk u virtualni 5.1 surround zvuk, pružajući trodimenzionalno zvučno okruženje za vrhunski doživljaj gledanja i slušanja filmova, glazbe i sportskih događaja. Televizori također imaju platformu WiSA Ready za bežično kućno kino s nekomprimiranim16-bitnim zvukom do 5.1 kanala; izvanredan način da korisnici dožive dinamičan, kristalno čist zvuk Dolby Atmos.

Da bi zajamčili nezaboravno, kinematografsko iskustvo gledanja LG 8K OLED TV i 8K NanoCell TV imaju značajku Cinema HDR koja uključuje podršku za Dolby Vision i Advanced HDR by Technicolor do 4K razlučivosti te HLG i HDR 10 do razlučivosti od 8K.

LG je dokazao da je sa svojim 8K televizorima spreman za nadolazeće tehnologije osiguravši četiri ulaza koji podržavaju HDMI 2.1 specifikacije što će gledateljima omogućiti uživanje u 8K sadržaju pri 60 sličica u sekundi. LG-evi 8K televizori su kompatibilni s automatskim načinom rada niske latencije (ALLM), promjenjivom brzinom osvježavanja (VRR) i poboljšanim povratnim audio kanalom (eARC).

Za još veću praktičnost, oba modela 88Z9 i 75SM99 podržavat će Apple AirPlay 2 i HomeKit na više od 140 tržišta.

Na odabranim tržištima ovi televizori nude ugrađene verzije usluga Google Assistant i Amazon Alexa, omogućavajući lako glasovno upravljanje televizorom i povezanim pametnim uređajima te olakšavajući korisnicima pristup informacijama koje žele.

„Novi 8K televizori pokazuju da LG želi korisnicima pružiti stvarni 8K koji je definiran utvrđenim standardima u industriji", rekao je Brian Kwon, predsjednik kompanija LG Mobile Communications i Home Entertainment. „LG 8K OLED i NanoCell televizori nisu samo televizori s više piksela, oni također donose sve naše najnovije tehnologije."