Program na Adventu Zrinjevac i Ledenom parku na Badnjak, Božić i Štefanje

Ususret Božiću, Ledeni park i Advent Zrinjevac pozivaju vas na tradicionalno blagdansko druženje na Badnjak, Božić i Štefanje.

Tražite mjesto u gradu za tradicionalno blagdansko minglanje ususret Božiću? Pronašli ste ga. Doživite blagdansku atmosferu u srcu Zagreba na Adventu Zrinjevac.

Iskoristite priliku i pronađite jedinstvene suvenire i dekoracije na najvećem božićnom sajmu u gradu gdje vas čekaju jedinstveni i ručno rađeni suveniri lokalnih proizvođača, a pritom uživajte u koncertima uživo.

Najdugovječnija adventska lokacija u gradu na Badnjak, 24. prosinca 2024. godine ugostit će Leu Lovrenčić s početkom u 13 sati, a Lea će zapjevati za zagrebačku publiku i na Božić, 25. prosinca 2024. godine s početkom u 19 sati.

Radno vrijeme Adventa Zrinjevac na Badnjak je od 11 do 17 sati, a na Božić od 17 do 24 sata. Program pratite na web stranice i stranicama društvenih mreža Adventa Zrinjevac.

Ledeni park

Na Štefanje, 26. prosinca od 12 do 16 sati dovedite svoje četveronožne prijatelje u studio za ljubimce gdje će ih u blagdanskom ruhu fotografirati profesionalci. Nakon toga možete objaviti fotografiju na Instagram profilu, a tri najkreativnije fotografije osvojit će Samsung Galaxy Buds3 Pro i Purina poklon paket. Isti dan u periodu od 17 do 19 sati možete sudjelovati u radionici ukrašavanja keksića, a 27. prosinca u radionici izrade kućica od paprenjaka. Ove radionice organiziraju se u suradnji sa Samsung Hrvatska, a izvodit će se na Trgu kralja Tomislava.

Na Badnjak, 24. prosinca 2024. godine Ledeni park bit će otvoren od 10 do 17 sati, dok je radno vrijeme za Božić od 17 do 23 sata. Na Božić posjetitelje očekuje klizačka show off revija na ledu s početkom u 18.30 sati u izvedbi Klizačkog kluba Medveščak, a posjetitelje će rasplesati DJ Lea.

Sve informacije u vezi radnog vremena klizališta, cijeni ulaznica i dostupnim terminima na ledu pratite preko web stranice i stranice društvenih mreža Ledenog parka.