Povodom Dana sjećanja na holokaust, u Talijanskom institutu za kulturu u Zagrebu, 28. siječnja bit će otvorena izložba Lee Contestabile 'Elementi ljubavne kozmografije', koju je priredila Manuela De Leonardis.

Elementi zaljubljene kozmografije kronika su svakodnevnice čiji fragmenti dijalektički osciliraju između mikro i makro, običnog i izvanrednog, s preciznom kontekstualizacijom kada je riječ o Odu Contestabileu (1912. - 1995.), stricu umjetnice kojem će postumno biti dodijeljeno odlikovanje "Pravednik među narodima".

Don Odo, benediktinski redovnik samostana Santa Maria del Monte u Ceseni tijekom Drugog svjetskog rata (njegovo ime nose ulica, kazališna predstava i konferencija održana 2012. godine u Palazzo del Ridotto u Ceseni), u hladnom prosincu 1943. spasio je židovske obitelji Lehrer i Mondolfo, pribavivši im lažne isprave i prešavši s njima švicarsku granicu, riskirajući pri tom vlastiti život. Događaji su to koji nas vraćaju u strahote holokausta iz njezinih djela Per i Mondolfo (2018.) i Per Beatrice i Erica Lehrer (2018.), satkanih od veza, riječi i fotografija.



Lea Contestabile rođena je 1949. godine u Ortucchiju (AQ). Živi i radi u L'Aquili. Nakon akademije je radila u Nacionalnoj halkografiji u Rimu pod vodstvom Carla Bertellija zahvaljujući stipendiji Akademije di San Luca. Predavala je na Akademiji likovnih umjetnosti u L'Aquili, a osnivač je i direktor MUBAQ-a - Dječjeg muzeja L'Aquile