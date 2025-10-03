Akademski slikar Damir Medvešek, osobito je zapaženo ime u suvremenoj hrvatskoj likovnoj umjetnosti, autor je respektabilnog opua ulja, akrila, akvarela, crteža.

Uvijek volim naglasiti, u proteklom razdoblju stekao je izvanredne kritike u inozemstvu.

Kontinuirano slikajući i apstrakcije i figuracije, na različitim formatima, od manjih do posve velikih, Medvešek je kreirao zadivljujući opus s nizovima ciklusa .

Pred nama je novi ciklus, kvartet likova, dva dvostruuka portreta, tajanstvenih, nepoznatih žena, djevojaka sa snažno izraženom mimikom lica, iznenađene, začuđene, prepune upita dok im bujica misli prolazi glavom.

Likovi žena u onim teškim, prijelomnim trenutcima, kada se uistinu ništa ne može učiniti već samo odšutjeti, ne progovoriti, bijesno sjekući pogledom okolinu, sve oko sebe, nastojeći zadržati plimu ogorčenja.

Ne zaboramo, godinama je Medvešek bio glavni slikar u zagrebačkom HNK-u, pa ovdje možda možemo i vidjeti ekspresije lica glumica u pojedinim dramama ili operama.

U svakom slučaju vrlo dojmljivi ciklus izveden u kombiniranoj tehnici s prevladavajućim dominantnim bojama, crveno zlatnom i sivo plavom kombinacijom.

Kvartet likova Damira Medvešeka izvrsna je potvrda artističkog umijeća i nadahnuća.