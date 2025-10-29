Tu i tamo nam se javi jedna čitateljica koja uvijek ima nešto stvarno pametno za reći... pa onda, pročitajte, zanimljivo je!

Poslovni svijet egzistira u svojevrsnom papirnatom svemiru - uredno složenom od pravilnika, vrijednosti, etičkih kodeksa i sve je savršeno jasno: poštenje, integritet, jednakost.

Dok papir drži sve na svom mjestu, ljudi - čuda od mesa i emocija, imaju nespretne navike poput stvarnog života. Kada papir dotakne stvarne ljude, počinje se gužvati, a iza sjajnih riječi sramežljivo proviruje spoznaja: pravednost je često tek dekoracija za javnost, a ne stvarna valuta.

Najčešće nepravde u poslovnom svijetu:

sistemska -bezlična, ugravirana u strukturu hijerarhije

osobna - podmukla i sofisticirana strategija: tko prvi uperi prst, taj kontrolira narativ. Urođena nadarenost da preokrenu percepciju i redefiniraju činjenice pretvara ih u neizostavan dio svakog tima. Kompanije ih cijene jer "drže red" - iako je taj red često izgrađen na poluistinama i precizno odmjerenim optužbama. Budite svjesni, kompetencija nije valuta. Bitna je percepcija.

Kad se dogodi nepravda na radnom mjestu, često postoji nerazumijevanje težine situacije a pokušaji pružanja podrške često imaju suprotan učinak.

"Ma pusti, to je samo posao."

"Nije vrijedno živciranja. Znaš kakvi su."

"Bit' će bolje."

Ali što ako nije "samo posao"? Što ako je to mjesto na kojem provodiš trećinu svakog dana, na kojem daješ svoje vrijeme, znanje, energiju - i pritom još i svoje emocije?

Nevidljivi mehanizam koji sve drži na okupu

Nepravda nije slučajnost, već elegantno dizajniran mehanizam koji osigurava da se stvari "ne mijenjaju previše". Ravnoteža se ne remeti - samo ciklično rotira.

U većini radnih kolektiva ljudi svjesno biraju šutnju. Boje se posljedica. Ne žele se "miješati". Ili su jednostavno izgubili osjećaj za ispravno i neispravno jer su predugo u sustavu koji potiskuje glas razuma. To ne opravdava njihovo ponašanje - ali ga donekle objašnjava.

Kako nastaviti raditi u okruženju koje vam je nanijelo nepravdu

Radno mjesto bi po svojoj definiciji trebalo biti prostor suradnje, poštovanja i profesionalnosti. Ponekad, stvarnost pokaže i drugu stranu medalje u obliku lažne optužbe, ignoriranja zasluga, javnog poniženja ili sustavnog prešućivanja istine. Najteži dio? Ne sama nepravda, već šutnja onih koji su mogli i trebali stati uz vas.

Kada se to dogodi, suočavate se s brojnim pitanjima:

Kako ostati miran?

Kako se ponašati prema ljudima koji su te iznevjerili?

Ima li smisla i dalje davati sebe tom poslu?

Najveća zamka u koju možete upasti jest svim silama pokušati dokazati istinu. Sustav rijetko nagrađuje istinu - on nagrađuje stabilnost. A onaj tko previše inzistira na pravdi često završi s etiketom "težak za suradnju".

Zato, samo pomalo i hrabro koracima:

1. osvijestite činjenicu da je nepravda stvarna

- ne pokušavati umanjivati ono što se dogodilo. Nepravda je nepravda i štetno je za mentalno zdravlje ako pokušavate uvjeriti sebe da "nije tako strašno" ili " to se svima događa". Osjećaji povrijeđenosti, ljutnje, razočaranja - prirodni su i opravdani.

2. zadržite profesionalnost, ali ne više i naivnost

-nakon što prođe prvi šok, potrebno je odlučiti želite li i možete li nastaviti raditi u istom okruženju. Ako ipak odlučite ostati, bitno je profesionalnost staviti ispred emocija ali bez zaborava. Ljubaznost da, ali povjerenje treba graditi oprezno (ako uopće i ikada više). Radite svoj posao najbolje moguće, bez upadanja u zamke ogorčenosti i tračeva. Navedeno daje snagu i unutarnju kontrolu.

3. postavite granice i redefinirajte odnose

-nemojte biti neprijateljski nastrojeni, ali niste dužni glumiti kolegijalnost tamo gdje ona ne postoji. Ograničite komunikaciju na ono što je nužno za posao. Ne iznosite privatne informacije. Ne tražite podršku gdje je već jednom nije bilo. Na taj način, štitite sebe i pokazujete da cijenite vlastite granice i dostojanstvo.

4. dokumentirajte i budite spreman na buduće situacije

-vodite bilješke, čuvajte e-mailove, zapisujte ključne događaje. Ne iz osvete, već radi zaštite. Slične situacije se mogu ponoviti. Time pokazujete da ste svjesni svojih prava, što u mnogim slučajevima djeluje i preventivno.

5. potražite podršku izvan ureda

-najteže je kad se osjećate izolirano. Razgovarajte s osobama koje vas poznaju i vjeruju vam - prijateljima, partnerom, članovima obitelji. Ako osjećate da vas je situacija duboko potresla, može pomoći razgovor sa stručnom osobom.

6. donosite odluke dugoročno, a ne u afektu

-ako osjećate da okruženje postaje toksično do te mjere da utječe na vaše zdravlje, motivaciju i samopouzdanje, možete razmišljati o promjeni posla. Međutim, bitno je da takva odluka bude smirena, planirana i u vašu korist a ne ishitrena kao čin bunta ili bijega.

7. ostanite svoji

- vaša vrijednost ne ovisi o tuđoj sposobnosti da vas prepoznaju ili zaštite.

I na kraju...

u radnom okruženju koje vam je nanijelo nepravdu, teško je ostati isti. I ne trebate. Postanite bolji.

Ne u smislu uspjeha, nego u smislu samopoštovanja.

Oni koji su šutjeli ostati će tamo gdje jesu - u svojim granicama, u svojoj tišini.

Oni koji su mogli reći istinu, a nisu -moraju s tim živjeti.

Bitno je da vi možete živjeti sa svojom savješću. Krenite dalje. Ne da bi nešto dokazali, nego zato što nepravda ne smije zaustaviti ono što je u vama istinito.

Obzirom na okruženje u kojem živimo, vrlo je izvjesno da više ne vjerujete u 'ovozemaljsku pravdu' i to je apsolutno ispravno. Svakako vjerujte da će život i vrijeme, svojom neumoljivom logikom, učiniti upravo ono što treba.