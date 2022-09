Poznata kineska poslovica kaže "Razmislite o prošlosti i znat ćete budućnost", HONOR to prilično dobro zna, a posebno nakon neovisnosti od studenog 2020. kojom je počeo graditi vlastiti put i budućnost.

U posljednjih godinu dana brzim koracima HONOR je uspio ne samo predstaviti nove proizvode, već i stvoriti uvjete koji će omogućiti dvije velike prekretnice, osvajanje kineskog tržišta i vrlo važan ulazak na europsko tržište.

Iako globalno tržište doživljava značajnu recesiju, HONOR je u manje od dvije godine postigao ono što nitko drugi nije mogao učiniti. U srpnju 2022. postao je prva tvrtka u Kini s 19,5% tržišnog udjela u drugom tromjesečju i s 13,1 milijun isporučenih mobilnih telefona (prema IDC-u). Ovo nije slučajnost. Od početka HONOR ništa nije prepuštao slučaju i pokazao je svoje namjere da stekne izgubljeni teren i oporavi se na globalnim tržištima.

Od nezavisnosti do inovacija.

HONOR je započeo svoje putovanje stekavši značajno znanje i milijune obožavatelja širom svijeta koji su imali velika očekivanja od novog početka. Predanost HONOR-a otvorenosti, suradnji i doprinosu industriji vrlo je duboka. Misija tvrtke razvojem tehnologija koje rade s otvorenim ekosustavima je stvoriti veću vrijednost za potrošače i širu industriju. To je ujedno i osnova na kojoj je HONOR započeo svoj neovisni put.

Na IFA 2022 HONOR je najavio svoje širenje na 16 - 20 ključnih tržišta diljem Europe, Bliskog istoka, Afrike, Azije Pacifika i Latinske Amerike. U zapadnoj Europi HONOR će se usredotočiti na rast ključnih tržišta kao što su Velika Britanija, Francuska, Njemačka, Italija, Španjolska, Finska s više od 18 mjeseci 13000+ zaposlenika na kojima 60% njih radi na istraživanju i razvoju u više od 100 zemalja i regija.

Sada HONOR pokriva više od 200 operatera i prodajnih partnera i ima više od 30,000 trgovina i šaltera s više od 3000 servisnih centara, s 9 regionalnih pozivnih centara i 180 milijuna aktivnih korisnika širom svijeta.

Ove impresivne brojke ne bi bile moguće da HONOR nije predan inovacijama, ali i pružanju proizvoda visoke dodane vrijednosti svojim kupcima. Kao rezultat ove predanosti dolaze brojne nagrade koje je HONOR osvojio i na MWC 2022 i na IFA 2022.

HONOR je dobio snažno industrijsko priznanje svojim prvim globalnim vodećim lansiranjem na MWC 2022. HONOR je kući odnio 29 nagrada „Best of MWC," uključujući 19 za HONOR Magic4 seriju proizvoda. Dodjela Magic4 serije kao "Best of MWC" pokazuje da industrija i mediji prepoznaju novi flagship HONOR-a kao ozbiljnog kandidata u premium prostoru. HONOR je prvi put od svoje neovisnosti nastupio na pozornici IFA konvencije i osvojio 35 nagrada. HONOR 70 osvojio je 21 nagradu u različitim kategorijama, uključujući nagradu EISA BEST BUY SMARTPHONE 2022-2023. Veliki broj vodećih svjetskih tehnoloških medija ocijenio je HONOR 70 kao "Best of IFA". HONOR Pad 8 osvojio je nagradu Best of IFA svjetski poznatog glazbeno-zabavnog časopisa Billboard.

Razvoj inovativnog softvera i bliska suradnja s najvećim dobavljačima na svjetskom tržištu bodovi su na koje se HONOR oslanja i na koje stavlja značajan naglasak. HONOR je na IFA 2022 predstavio MagicOS 7.0, novi OS dizajniran za pružanje besprijekornog iskustva na različitim platformama i uređajima. Temelji se na Androidu, kao i na PC i IoT operativnim sustavima, tako da se uređaji s različitim OS-om mogu povezati s MagicOS uređajima na razini sustava. Uz nove promjene korisničkog sučelja, MagicOS 7.0 omogućava korisnicima upravljanje HONOR prijenosnim računalom, pametnim telefonom i tabletom pomoću jedne tipkovnice i miša. Ovom funkcijom korisnici mogu neprimjetno povlačiti datoteke po uređajima, kao i unositi tekst u pametni telefon ili tablet pomoću tipkovnice prijenosnog računala.

U partnerstvu s Microsoftom, HONOR donosi Phone Link međunarodnim korisnicima. HONOR Magic4 Pro jedan je od prvih HONOR modela pametnih telefona koji podržavaju Phone Link, dok će HONOR 70 također podržavati Phone Link nakon OTA ažuriranja.

Softver postaje još pouzdaniji kada je siguran. Zato je HONOR zajedno s Qualcommom na temelju mobilne platforme Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, razvio dvojni-sigurnosni sustav (HTEE +QTEE) HONOR Magic4 serije koji pruža poboljšane sigurnosne zahtjeve za ključne usluge diljem svijeta.

Put do vrhunske kvalitete...

HONOR inzistira na kvaliteti izrade, a tvrtka je postavila stroge standarde u svakoj fazi procesa razvoja proizvoda, s više od 600 standarda kvalitete koji pokrivaju sve aspekte dizajna proizvoda, razvoja, materijala i proizvodnje. Svaki HONOR pametni telefon podliježe strogim kontrolama kvalitete i prije lansiranja mora proći preko 400 testova i preko 20 globalnih standarda certificiranja.

Međutim, najvažnije od svega je da je u manje od 16 mjeseci HONOR izgradio HONOR Intelligent Manufacturing Industrial Park koji je prva tvornica koju sam financira. 75% proizvodne linije završava se automatizacijom, od čega je više od 40% razvio HONOR-ov vlastiti tim za istraživanje i razvoj. HONOR-ova automatizirana proizvodna linija omogućuje jednom pametnom telefonu da napusti liniju svakih 28,5 sekundi (vrijeme ciklusa). Sinergija između istraživanja i razvoja i proizvodnje osigurava dosljednu visoku kvalitetu na globalnoj razini.

300+ novih prijava patenata svaki mjesec

Neosporno je da je HONOR u proteklih 18 mjeseci poduzeo mnoge korake naprijed i još jednom uspio ostaviti svoj trag na tržištu koje se suočava s mnogim izazovima. U tom kontekstu HONOR je predstavio niz inovacija koje su realizirane kroz 6 R&D centara i više od 100 inovativnih laboratorija.

Samo razvijen mehanizam rotirajuće šarke kapljice vode na HONOR Magic V i HONOR Image Engine dva su primjera koji pokazuju kako se HONOR-ove mogućnosti istraživanja i razvoja koriste za rješavanje onog što je bitno korisnicima.

U vrijeme predstavljanja HONOR Magic V bio je najtanji prema unutra preklopni pametni telefon na svijetu. Njegov mehanizam rotirajuće šarke kapljice vode omogućuje dvije strane da se čvrsto preklope bez razmaka između dvije polovice i tako pruža beskompromisno iskustvo zaslona. Kada se preklopi, njegova veličina zaslona je poput običnog pravokutnog pametnog telefona i pruža poznato korisničko iskustvo..

HONOR Image Engine je slikovni sustav koji rekonstruira proces snimanja putem naprednog hardvera i softvera (algoritama i umjetne inteligencije) za isporuku zapanjujućih, visokokvalitetnih slika i snimaka u jedinstvenom i dosljednom stilu. HONOR Magic4 Pro i HONOR Magic4 Ultimate svjedoče o učinkovitosti rješenja, a potonji je postigao 146 bodova na DXOMARK Overall Camera Score - najvišoj ocjeni ikada koju je dala autoritativna organizacija za procjenu proizvoda.

Ako je u manje od 2 godine HONOR uspio i postigao toliko, očekujemo dinamičniji nastavak, a zašto ne i osvajanje globalnog vrha na globalnom tržištu pametnih telefona i IoT-a.