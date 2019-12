Izložba apstrahira transformativnost prostora, objekta i materije; onog unutarnjeg i onog vanjskog; naočigled prisutnog i duboko skrivenog.

Posljednje otvorenje ove godine obilježit će izložba slovenskog umjetnika Andreja Škufce koja apstrahira transformativnost prostora, objekta i materije; onog unutarnjeg i onog vanjskog; naočigled prisutnog i duboko skrivenog.

Kao što to opisuje u predgovoru Tevž Logar inspiriran pričom Jorgea Luisa Borgesa: "Glavni lik priče, bivajući u svom rodnom gradu, prima vijesti o smrti svog ujaka E.A. koji je iz malog mjesta u zemlji na drugom, ali obližnjem kontinentu. Ubrzo kuću E.A. kupuje čovjek po imenu M.P. Usprkos mišljenju A.M. koji je najbolji prijatelj pokojnog E.A. i arhitekt izvornog plana kuće, M.P. uklanja sav namještaj i predmete te pokreće niz promjena u kući i okolici. Iznenadne i radikalne promjene događaju se u neobičnim uvjetima: noću, iza zatvorenih prozora i vrata. Iznenađen događajima glavni lik odluči otputovati do pokojnikova mjesta kako bi istražio što se događa. Ubrzo nakon toga otkriva da gotovo svi stanovnici grada izbjegavaju područje na kojem se nalazi kuća. Jedan mu je mještanin čak rekao da je jedne večeri, kad je samo bacio pogled prema kući, "nešto vidio". (...)

Živimo na mirnom otoku neznanja i neznanja, usred crnih beskonačnih mora kojima se ne putuje jako daleko. Do sada su nam znanost i kultura, svaka obuzeta vlastitom režijom, pomogle i naškodile. Ali jednog dana, kad će se otkriti to skriveno, disocirano znanje o društvu, otvorit će se cjelovitiji pogledi na našu stvarnost. Odjednom, kao da je odsječena oštricom, kiša prestaje, pa glavni lik odluči otići. Ali u istom trenutku čuje kako se stanar kuće kreće između njega i izlaznih vrata. Svi čudni predmeti, prostor, neodređeno vrijeme provedeno u kući i dolazak misterioznog stanara počinju se zrcaliti u gotovo egzistencijalnim pitanjima. Što je stanar ove kuće? Što on traži ovdje na ovom planetu što mu je jednako zastrašujuć kao i nama? Iz kojih tajnih vremena, iz onog drevnog i sada neotkrivenog sumraka, večeras je došlo u ovo malo predgrađe? Glavni lik shvaća da će, ako želi napustiti sobu, biti primoran upoznati putnika. Ali ovaj put njegova radoznalost nadvlada strah, a za razliku od prije, oči ostaju otvorene."

Otvorenje izložbe je 20.12. u 20h, a izložba je otvorena do 18.01.2020.

Tehnički suradnici: Jan Kostanjevec, Sani Veljanovski, Aljaž Litrop, Denis Sadiković, Matej Pavšič, Dominik Mahnič

Zahvale: Sanja Kuveljić Bandić, Goran Petrov, Tina Škoberne, Voranc Kumar, Neja Zorzut, Jonas Miklavčič, Tjaša PP, Zavod 404, Makplast, Wooding

Zahvaljujemo Modernoj Galeriji, Ljubljana na posudbi instalacije.

Više o umjetniku: www.andrejskufca.com

Izložba je sufinancirana sredstvima Gradskog ureda za kulturu. Rad GMK podržavaju Zaklada Kultura nova i FFAI