Opasnost od zaraze koronavirusom u Europi je relativno niska. EU želi pomoći Kini u borbi protiv virusa, jer vrhunac epidemije tek predstoji

Janez Lenarčič, europski povjerenik za krizni menadžment, stoji ispred zida na kojem su brojni monitori. Promatra najnovije informacije o širenju koronavirusa. U resoru EU-a za krizno upravljanje obično se nadzire aktualna situacija oko šumskih požara, poplava i drugih prirodnih katastrofa u Europi. A sad se na monitorima (naslovna fotografija) vide karte s registriranim slučajevima osoba koje su u zemljama EU-a oboljele od novog virusa. Broj tih slučajeva je u apsolutnim brojkama relativno nizak - do sada su stigle informacije o 37 infekcija u osam članica Unije.

U Njemačkoj ih je najviše - 14. U Francuskoj ih je 11. Rizik od moguće zaraze se procjenjuje kao „vrlo nizak", tvrde iz Europskog centra za sprječavanje i kontrolu zaraza (ECDC) u Stockholmu.

Vrhunac epidemije tek predstoji

Povjerenik za krizni menadžment Lenarčič ipak upozorava „da bi, prije nego što se situacija popravi, sve moglo postati još gore." Drugim riječima, EU procjenjuje da vrhunac epidemije još nije dosegnut. Do sada je iz Kine evakuirano oko 500 građana EU-a, trenutno se oni nalaze u karanteni u svojim zemljama podrijetla. Letove se koordinira iz centrale za krizno upravljanje EU-a u Bruxellesu, i ako to bude potrebno, u smjeru Kine će poletjeti novi zrakoplovi.

Na pitanje hoće li i dalje biti ograničen broj letova u smjeru Kine i iz nje, odnosno jugoistočne Azije, Lenarčič napominje da je to pitanje u nadležnosti svake pojedine od 27 zemalja članica - te najavljuje da će koncem ovog tjedna biti održan krizni sastanak ministara zdravstva. Na upit DW-a o kojim će se konkretnim mjerama raspravljati na tom susretu, Lenarčič nije odgovorio. Do sada su Lufthansa, British Airways, Air France, KLM, Swiss, Austrian Airlines, Finnair, SAS i Iberia reducirali ili kompletno ukinuli letove prema odredištima u Kini, i to do ožujka ove godine. U Italiji je vlada zabranila realizaciju svih letova prema Kini, odnosno iz nje.

Christian Iacob je jedan od dežurnih službenika u kriznom centru. On i njegovi kolege 24 sata na dan promatraju rast broja zaraženih diljem svijeta. „Za sada je širenje koronavirusa raslo eksponencijalno. Ali odnedavno uočavamo stabiliziranje", objašnjava Iacob dok pokazuje na jedan od monitora. „Zelena brojka ovdje gore, na rubu monitora, pokazuje nam koliko se ljudi oporavilo nakon infekcije virusom. I ta brojka raste." Europski službenik Iacob sastavlja aktualne izvještaje za zemlje članice EU-a i u kontaktu je s kineskim vlastima. „Za sada suradnja s Kinom protječe dobro. Oni nam kažu što im treba i mi onda gledamo koja zemlja članica može pomoći."

Dobra suradnja s Kinom

Kina je zatražila slanje dodatne pomoći. Zaštitne maske, rukavice i zaštitnu odjeću uskoro bi se trebalo poslati u smjeru Dalekog istoka, najavila je Europska komisija. Iz Francuske i Njemačke je u Kinu već poslano 12 tona zaštitne opreme. Po procjeni europskog povjerenika za krizni menadžment, izbijanje epidemije korona virusa bi mogla negativno utjecati na proizvodnju u Kinu, odnosno čak prekinuti uhodanu opskrbu robom ili dijelovima diljem svijeta - što bi onda moglo imati i posljedice na globalnu konjunkturu.

"Ekonomske posljedice se ne smije podcijeniti, ali u ovom trenutku je još važnije javno zdravstvo", kazao je slovenski povjerenik Lenarčič. Europska komisija će s 10 milijuna eura financirati brzi razvoj lijeka protiv korona virusa.

Krizni mehanizam EU-a je po navodima Komisije trenutno u potpunosti aktiviran. Sve europske mjere za suzbijanje koronavirusa se treba koordinirati u Bruxellesu. U slučaju potrebe, svaka zemlja članica uključena u taj mehanizam, ukoliko smatra da ne može izaći sama na kraj s virusom, može zatražiti pomoć drugih zemalja. U krizni centar su priključene i zemlje koje formalno nisu članice EU-a: Island, Norveška, te kandidatkinje za članstvo Sjeverna Makedonija, Srbija, Crna Gora i Turska. Europski povjerenik za krizni menadžment kaže za DW da ne sumnja u broj smrtnih slučajeva i infekcija koje je „prijavila" Kina: „Nemamo uopće razloga u to sumnjati. Otkako je međunarodnoj zajednici poznato izbijanje virusa, suradnja između Europske komisije i Kine je bila dobra", izjavio je u Bruxellesu Janez Lenarčič.