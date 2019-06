Neposredno pred 98. rođendan Ivana Kožarića, koji je obilježen 10. lipnja, njegova skulptura 'Oblik prostora (Frižider)' iz 1963. uvrštena je u zbirku njujorškog Muzeja moderne umjetnosti, objavio je zagrebački Muzej suvremene umjetnosti.

Riječ je o jednom od antologijskih djela Ivana Kožarića iz ciklusa 'Oblici prostora' kojega je započeo 1962. godine. Odljev 'Frižidera' u gipsu dimenzija 28x25x24 cm iz vlasništva obitelji Kožarić, MoMA je otkupila posredstvom berlinske galerije Gregor Podnar, koja uz hrvatske umjetnike Julija Knifera i Gorana Trbuljaka od 2017. godine zastupa i Ivana Kožarića. Donatorskim udjelom za otkup njegova djela uvelike je zaslužna i Neda Young, poznata američka kolekcionarka umjetnina hrvatskog podrijetla, priopćeno je iz MSU-a.

- U vrijeme stvaranja ciklusa 'Oblici prostora' Kožarićevu pozornost privlače ideje o postojećoj, ali nevidljivoj unutrašnjosti i međuprostoru među stvarima kojima daje oblik i tvarnost. Iste godine kada nastaje spomenuto djelo datira i njegov odgovor na pitanje „Je li moguće načiniti kolektivno djelo?", postavljeno svim članovima neoavangardne grupe Gorgona na jednom od njihovih „protokolarnih" sastanaka na koji, u specifičnom gorgonskom tonu Ivan Kožarić daje apsurdan i duhovit odgovor: "Kolektivno učiniti odljeve u gipsu unutrašnjosti glava svih Gorgonaša, nitko ne može biti oslobođen. Učiniti diskretno odljeve unutrašnjosti nekoliko značajnih automobila, unutrašnjosti garsonijera, stabala, unutrašnjost jednog parka itd. uglavnom svih značajnih šupljina u našem gradu." Taj 'Oblik prostora' koji predstavlja unutrašnjost hladnjaka, Kožarić tada izrađuje i u fiberglasu u mnogo većim dimenzijama te ga 1975. godine postavlja nakratko ispred Etnografskog muzeja, kao predložak za javnu skulpturu kao institucionalnu kritiku, podsjećaju iz MSU-a.

U isto vrijeme kad i 'Frižider', Kožarić je u malenim dimenzijama napravio i odljev unutrašnjosti jedne kupaonice, a oba oblika nastala su, kako u katalogu njegove retrospektive 'Sloboda je rijetka ptica' zapaža kustosica Patrizia Dander, nekoliko godina prije glasovitog djela 'A Cast of the Space under My Chair' američkog umjetnika Brucea Naumana.

- Veliki 'Frižider' kojega je 1975. postavio na ulicu, danas se nalazi u Gliptoteci HAZU, dok se u Atelijeru Kožarić u stalnom postavu Muzeja suvremene umjetnosti čuva prvi model tog djela izrađen u glini, napominju iz MSU-a.