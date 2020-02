„Podići ćemo stupanj opreza, ali nema mjesta panici", kazao je na konferenciji za novinare u ponedjeljak ministar zdravstva Vili Beroš. Umirujuće riječi stručnjaka, međutim, ne nailaze na puno odjeka nakon što se koronavirus naglo počeo širiti u Italiji, te je otkazan karneval u Veneciji.

Krizni stožer Ministarstva zdravstva za koronavirus uveo je novu mjeru zdravstvenog nadzora u samoizolaciji za osobe koje dolaze iz zahvaćenih područja talijanskih pokrajina Veneto i Lombardije. Ministarstvo obrazovanja je svim osnovnim i srednjim školama izdalo uputu da otkažu sva planirana putovanja u Italiju, a taj su savjet poslušali i brojni građani te se iz turističkih agencija može čuti da masovno otkazuju putovanja u Veneciju i Milano.

„Samo se time bavimo"

Istovremeno, traje pomama za kupovinom zaštitnih, tzv. medicinskih maskica za lice, međutim u ljekarnama diljem zemlje ih jednostavno nema. Kako je za Deutsche Welle kazao predsjednik Udruženja veledrogerija i predsjednik jedne od najvećih, Medike, Jasminko Herceg, nestašica maskica je počela već u prosincu, kada su svi proizvođači počeli svu svoju proizvodnju slati u Kinu. Kaže da cijeli dan samo odgovara na upite o maskama.

Naime, maski za lice gotovo da uopće nema u ljekarnama ni u Zagrebu, ni u Rijeci, ni u Puli, ni u Osijeku, ali ni u drugim gradovima. U Osječko-baranjskoj županiji u zadnja su tri mjeseca prodali 60.000 maskica, a prodali bi i daleko više kada bi ih redovito dobivali, kazala nam je Martina Gavran Duvnjak iz Osječkih ljekarni Srce. Ovako, sve pakete koje dobiju rasprodaju u roku od 24 sata. U županijskim ljekarnama Jadran iz Rijeke kažu nam kroz smijeh „samo se time bavimo". Od početka godine, samo je ljekarna na Korzu prodala 2500 komada običnih, troslojnih maski, te stotinjak boljih, s ventilom. Riječ je o povećanju prodaje od barem 500 posto, kažu.

Nestašica počela u prosincu

Nestašica je počela još u prosincu, kada se virus počeo širiti u Kini. Naime, oko 50% svjetske proizvodnje medicinskih maski smješteno je upravo u toj zemlji, koja je s početkom širenja zaraze počela i masovno kupovati maske na svjetskom tržištu. Zbog toga su ostali proizvođači prestali izvoziti, stvarajući zalihe za svoja domicilna tržišta, te je maske nemoguće nabaviti.

Robert Črnjević iz zabočke tvrtke Meditex koja proizvodi medicinsku zaštitnu opremu kaže nam da maske ne proizvode ni oni, ni itko drugi u Hrvatskoj jer proizvodnja jednostavno nije bila isplativa. Medicinske maske, one troslojne koje se kače za uši, koštaju oko 60 lipa po komadu u paketu od 50 komada. Pakiranje od pet košta 19 kuna, a maske s ventilom koštaju oko 25 kuna komad. Njihova je učinkovitost, međutim upitna.

U Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo kažu da njihova učinkovitost ovisi o tome tko ih koristi i kada, kako, te kakva je vrsta izlaganja. Hrvatske vlasti nisu preporučile zdravim osobama da hodaju s bilo kakvim maskama. Stručnjaci ističu da je daleko važnije često prati ruke i izbjegavati bliski kontakt sa zaraženim osobama.

Medicinske maske zaustavljaju bakterije, ne i viruse

A iako je ministar Beroš u ponedjeljak izjavio kako su maske dobre za sprečavanje širenja virusa, to nije baš posve točno. Kako nam pojašnjava uvoznik medicinskih, kirurških maski, Črnjević iz Meditexa, one su rađene da zaustave bakterije, a ne viruse, koji su puno manji i oni kroz te maske mogu proći. Jedino industrijske maske s oznakom FFP3, što je oznaka za stupanj filtracije, imaju nepropusnost čestica toliko malih da zaustavljaju i viruse, a one se proizvode, između drugih mjesta, i u Italiji i Francuskoj, no sada ih se ne može kupiti, kaže Črnjević.

Njegova je tvrtka bolnicama i ustanovama prodala četveromjesečnu zalihu takvih maski u svega desetak dana, kazao nam je. Problem je što nitko nema velike zalihe takvih maski jer im je vrijeme trajanja dvije godine, a u normalnim prilikama je potražnja mala, dodaje.

Potvrda je to tvrdnje iz Ministarstva zdravstva da su bolnice opskrbljene dovoljnom količinom zaštitne opreme. Ako kriza i eventualna epidemija ne potraju.