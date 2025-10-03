Komunikacijski laboratorij je novi partner Fjällrävena
Još jedno partnerstvo potvrđuje snagu agencije u stvaranju komunikacija koje ne staju na vidljivosti, već grade dugoročnu društvenu vrijednost
Agencija Komunikacijski laboratorij započela je suradnju sa švedskim outdoor brendom Fjällräven, globalno prepoznatim po više od pola stoljeća tradicije u stvaranju proizvoda koji spajaju održivost, izdržljivost i kvalitetu. Suradnja obuhvaća strateško planiranje i savjetovanje, odnose s medijima te podršku u organizaciji evenata.
Kroz iskustvo rada s Fjällrävenom, Komunikacijski laboratorij dodatno potvrđuje svoju poziciju agencije koja razumije kako održivost i dosljednost u komunikaciji grade povjerenje i lojalnost. Takva praksa primjenjuje se i na druge projekte, čime se osnažuje standard cijele industrije i podiže vrijednost rada s klijentima koji dijele slične principe.
Fjällräven, brend čija je filozofija usmjerena na uživanje u prirodi, pokazuje koliko je smisleni dijalog s dionicima važniji od kratkoročnih rezultata. Upravo u toj vrijednosnoj podudarnosti leži snaga nove suradnje.
„Fjällräven je brend koji pokazuje kako dosljedna i autentična komunikacija može graditi povjerenje koje traje godinama. Nama je iznimno važno što već prve aktivnosti, poput Fjällräven Traila, pokazuju koliko su ljudi u Hrvatskoj jedva čekali da brend dođe na naše tržište. Velik odaziv, stvaranje communityja, ali i emocija koje su se tamo osjetile najbolji su dokaz da suradnja s Fjällrävenom nije klasičan poslovni projekt. Vjerujemo da ćemo zajedno stvarati priče koje ostavljaju dugoročni trag - i na zajednici, i na tržištu, i na nama kao agenciji", izjavila je Manuela Šola, vlasnica i osnivačica Komunikacijskog laboratorija.
„Otvaranjem trgovine u Zagrebu vidjeli smo koliko ljudi u Hrvatskoj zapravo živi outdoor kulturu i koliko su čekali naš dolazak. Taj interes nam je jasan već godinama kroz online prodaju, ali sada ga osjećamo i uživo. Zato nam je važno graditi brend dugoročno i na pravi način, kroz autentičnu priču, a ne samo kroz prodaju. Komunikacijski laboratorij odabrali smo jer razumije našu filozofiju i zna kako prenijeti ljubav prema prirodi i odgovornost prema njoj, što je srž Fjällrävena", dodaje Harald Heim, glavni operativni direktor Fenix Outdoor Emerging Markets EMEA, pod čijim je okriljem Fjällräven.
Ova suradnja još jedna je u nizu potvrda da Komunikacijski laboratorij kao agencija kroz snažne priče i vrijednosno usklađene partnere stvara komunikaciju koja nadilazi tržišne okvire i gradi trajni društveni utjecaj.
Novi komentar