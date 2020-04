Sinoć je na Facebook stranici Dana komunikacija održana je virtualna dodjela nagrada IdejaX i MIXX. U danima kad su zdravlje i dobrobit svih od ključne važnosti, komunikacijska industrija iz svojih se domova osvrnula na najoriginalnije kreativne ideje, marketinške projekate i digitalne kampanje u protekloj godini i dokazala da kreativnost itekako mijenja svijet u kojem živimo.

Grand Prix ove su godine osvojili agencija Bruketa&Žinić&Grey te Radgonske gorice za projekt Untouched by Light - Svjetlom netaknuto kojima je pripala i titula agencije, odnosno oglašivača godine IdejeX, dok su Pipi i Imago Ogilvy slavili zahvaljujući projektu Spomenik neisklesanom tijelu koji im je donio MIXX-ovu titulu Best in Show.

Više o ostalim dobitnicima MIXX-a i IdejeX nalazi se u priopćenjima u privitku, a sve radove moguće je pogledati na digitalnoj izložbi objavljenoj na službenoj stranici Dana komunikacija.

Koristimo ujedno priliku da još jednom najavim kako će večeras u 21 sat, također na Facebook stranici Dana komunikacija, biti proglašeni i dobitnici nagrade Effie koja se dodjeljuje se za najznačajnija postignuća u tržišnim komunikacijama.