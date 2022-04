Stručnjaci za humanitarnu pomoć zabrinuti su jer smatraju da bi solidarnost s Ukrajinom mogla negativno utjecati na druge krize u svijetu, za koje se izdvaja manje novca nego ranije

Prošlog tjedna je šef Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) pokrenuo raspravu o tome kako međunarodna zajednica različito tretira različite krize širom svijeta.

"Ne znam pridaje li svijet zaista jednaku pažnju životima crnaca i bijelaca", rekao je Tedros Adhanom Ghebreyesus na konferenciji za novinare u Ženevi.

Ne osporavajući koliko je važno posvetiti pažnji ratu u Ukrajini, istakao je kako se "ni djelić" takve pažnje ne pridaje krizi u etiopskoj regiji Tigraju te Jemenu, Afganistanu ili Siriji.

Njegovu zabrinutost dijele i drugi stručnjaci koji se bave humanitarnom pomoći koji smatraju da bi odljev financijskih i drugih resursa zbog rata u Ukrajini mogao naškoditi krizama u drugim dijelovima svijeta.

"Ne umanjuje se cijena ljudskih života i danak koji je uzeo rat u Ukrajini, ali količina resursa i pažnje koja se usmjerava prema Ukrajini nije ista kao prema drugim krizama poput one u Jemenu ili gladi koja pogađa zemlje na Rogu Afrike", rekao je za DW Jeroen Kwakkenbos, viši savjetnik za humanitarnu pomoć u Oxfamu.

"Razumljivo je da mnoge europske zemlje reagiraju na rat u Ukrajini na način na koji reagiraju. To je rat u neposrednoj blizini i one vide njegov direktan utjecaj. Ali problem je u tome što to ide na uštrb drugih kriza, koje se šire", smatra Kwakkenbos.

Što je s drugim krizama?

Afganistanu su, nakon što su talibani prošle godine preuzeli kontrolu, uvedene sankcije i prekinuta humanitarna pomoć, što je dovelo do ozbiljne nestašice hrane.Građanski ratovi koji se vode u Jemenu, Etiopiji i Mjanmaru također su izazvali akutnu nestašicu hrane i raselili milijune proteklih godina.

Otkako je krajem veljače Rusija napala Ukrajinu, sve je veća razlika između sredstava potrebnih za odgovor na ove krize i stvarno prikupljenih iznosa.

Prema navodima Ureda UN-a za koordinaciju humanitarnih poslova (OCHA), hitni poziv UN-a za humanitarnu potporu Ukrajini 2022. rezultirao je prikupljanjem 68,2% od zacrtanog cilja u visini od 1,14 milijardi dolara.

U međuvremenu, Jemen je financiran sa samo 2,1% od zacrtanog UN-ovog humanitarnog odgovora na krizu u ovoj zemlji, a Afganistan s 13,5%.

Prošle godine, prije rata u Ukrajini, za Jemen je izdvojeno i financirano 61,5% humanitarne pomoći iz UN-ovog plana dok je u Afganistanu ispunjeno 104,4% planiranih potreba za financiranjem.

SAD, Njemačka, Velika Britanija, Japan i druge zemlje EU-a kao što su Danska i Švedska su glavni financijeri Ureda UN-a za koordinaciju humanitarne pomoći (OCHA). Kwakkenbos iz Oxfama istaknuo je kako je situacija u Ukrajini dovela do toga da neke europske zemlje sada "preusmjeravaju sredstva iz drugih projekata humanitarne pomoći prema Ukrajini."

Nedovoljno financiranje drugih kriza "može dovesti do više nestabilnosti, što bi na kraju moglo zahtijevati čak i više sredstava, veći odgovor i više ulaganja u smještaj izbjeglica", rekao je za DW Bram Frouws, voditelj Mixed Migration Centra.

Međutim, na konferenciji za novinare u Ženevi prošlog mjeseca, Jutta Urpilainen, povjerenica EU-a za međunarodna partnerstva, insistirala je na tvrdnji "da EU nije zaboravila ostatak svijeta".