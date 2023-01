Zamrznuti, sušeni ili u prahu: cvrčci se sada mogu koristiti i kao hrana. Što je točno dozvoljeno, koje su prednosti insekata u prehrani, što je s alergijama?

U Europskoj uniji je od 24.1.2023. dozvoljena prodaja djelomično odmašćenog praha kućnog cvrčka (Acheta domesticus). Prema zakonskoj regulativi, to je za sada dozvoljeno samo vijetnamskoj firmi Cricket One. Nakon analize znanstvenih studija, insekt poznat i kao domaći cvrčak ili zrikavac, prethodno je uvršten na listu novih namirnica u EU-u, što se mora uraditi sa svakom novom namirnicom.

Od 26.1.2023. za ljudsku prehranu mogu se prerađivati i crve brašnare (Alphitobius diaperinus).

Slična pravila već neko vrijeme postoje za određenu vrste skakavca (Locusta migratoria) i ličinke brašnare, odnosno žute crve brašnare (Tenebrio molitor). U EU-u su dakle za prehranu dozvoljene četiri vrste insekata, a zahtjevi za još osam čekaju na odobrenje.

U kojim namirnicama je dozvoljen kućni cvrčak?

U svim vrstama namirnica. Njihov prah se od sada može naći, između ostalog - u kruhu I u pecivima, keksu i krekerima, gotovim mješavinama za kruh i kolače, tjesteninama, umacima i juhama, zamjenama za meso i mlijeko, proizvodima od krumpira i čokoladi. Takvi proizvodi onda više ne smiju biti označeni kao veganski ili vegetarijanski.

Jesu li Europljani spremni jesti insekte?

Tek treba vidjeti hoće li i koliko brzo takvi proizvodi postati popularni. Do sada je hrana s insektima bila „zaista vrlo, vrlo mala tržišna niša", objašnjava Armin Valet iz Hamburškog savjetodavnog centra za potrošače. U Njemačkoj je trenutno dostupno samo nekoliko proizvoda s malom količinom insekata - poput nekih specijalnih slatkiša ili tjestenina. Još je „zaista vrlo daleko" dan kada će se prah insekata miješati u keks ili brašno, kaže Valet.

Prema izvještaju (2020.) Europske potrošačke organizacije koju djelomično financira EU, ogromna većina ljudi u EU-u ne želi zamijeniti konvencionalno meso za insekte - tri četvrtine to nikako ne želi, a dodatnih 13 posto nije sigurno. U Njemačkoj, 80 posto ljudi kaže da im se gadi ideja da jedu insekte, prema izvještaju Njemačke agencije za okoliš (UBA) iz 2022. „Gađenje se smatra najvećom preprekom za uvođenje insekata na zapadno tržište hrane", napisali su autori. Studija objavljena u prosincu pokazala je da su ljudi spremniji jesti insekte nakon što su im objašnjene prednosti zaokoliš. Je li moguće da mi ustvari jedemo insekte a da to ne znamo?

Ne, jer insekti moraju biti označeni na proizvodima. „Nje nam poznato da je to nekako negdje umiješano", kaže Valet. Komisija EU-a jasno stavlja do znanja: „Svatko može sam odlučiti hoće li kupiti hranu napravljenu od ili s insektima." Prema pravilniku, spisak sastojaka mora sadržavati oznaku: „Acheta domesticus (kućni cvrčak), smrznut". Valet, pak, zahtijeva jasno označavanje na pakiranju: „I to lako razumljivo za svakoga. Na primjer, ‚Keks s insektima' ili 'Tjestenina s insektima'."

Hoćemo li jesti insekte iz prirode?

Ne. Niko ne mora brinuti da će divlji insekti završiti u namirnicama. Prema savjetodavnim centrima za potrošače, jestivi insekti koji se nude u Njemačkoj potječu isključivo iz kontroliranog uzgoja. Ali: „Za sada ne postoje propisi o uzgoju insekata u Njemačkoj", pišu zaštitari potrošača. Između ostalog, potrebno je regulirati u kakvom prostoru se mogu uzgajati insekti za prehranu, upotreba lijekova kao i način ubijanja.

Koliko su hranjivi insekti?

Širom svijeta se u prehrani koristi više od 1.900 vrsta insekata. Organizacija UN-a za hranu i poljoprivredu (FAO) u različitim studijama je otkrila da su oni vrlo hranjivi i zdrav izvor hrane s visokim sadržajem proteina, vitamina, nezasićenih masnih kiselina, vlakana i minerala. Prema Njemačkom udruženju potrošača, sadržaj proteina kod insekata je sličan sadržaju bjelančevina goveđeg, svinjskog ili ćurećeg mesa, ali varira u ovisnosti od vrste insekata.

Na što trebaju paziti alergične osobe?

Kao i kod mnogih drugih namirnica i insekti mogu u rijetkim slučajevima izazvati reakcije - na primjer kod ljudi koji su alergični na ljuskare, mekušce i grinje kućne prašine. Točnije, hitin u egzoskeletu insekata može izazvati alergijske reakcije. Teško varljiva vlakna se također nalaze u školjkama i pečurkama. Nakon procjene različitih studija, Europska agencija za sigurnost hrane je došla do zaključka: prah kućnog cvrčka, u predloženim količinama, je siguran za ljude. Odgovarajuće informacije moraju biti navedene u neposrednoj blizini liste sastojaka.

Što je s održivošću?

Prema ekološkoj organizaciji WWF, ekološka bilanca insekata je znatno bolja od govedine, svinjetine i piletine. „U usporedbi s mesom, za proizvodnju insekata je potrebno znatno manje poljoprivrednog zemljišta", kaže WWF. U usporedbi s piletinom - oko 50% manje. Prema FAO-u, da bi proizveli istu količinu proteina, cvrčcima je potrebno 12 puta manje hrane koju pojedu goveda. Uzgoj insekata emitira manje štetnih plinova. Također se izračunalo da je jestivi udio insekata od 80 posto znatno veći od, na primjer, jestivog udjela kod goveda (40 posto).