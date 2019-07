Naravno, voziti i piti ne da ne smijemo, nego smo stvarno ludi ako to i pokušamo, jer alkohol i vožnja nisu sigurni. Ali koliko dugo alkohol ostaje u našem sustavu? Trebate li se brinuti ujutro nakon noćnog provoda u kojem ste puno popili?

Vjerojatno znate, ovisno o tome koliko pijete, da alkohol šteti vašoj jetri, ali možda niste znali koliki stres doživljava taj organ i nekoliko sati nakon tulumarenja. "Kada se alkohol nalazi u vašoj krvi, on prolazi kroz vašu jetru koja ga čisti. Prosječna osoba može proraditi pola pića svaki sat", objašnjava George Koob, direktor američkog Nacionalnog instituta za zlouporabu alkohola i alkoholizam, za Health.

Glavni posao vaše jetre je filtriranje krvi koja teče iz vašeg probavnog trakta u ostatak tijela. U procesu čišćenja vaša jetra čisti toksine. Veliki unos alkohola u organizam može vašu jetru učiniti masnom i uzrokovati ožiljke koji tako ograničavaju protok krvi. Dugoročno to može uzrokovati zaustavljanje funkcije jetre.

Kod svake osobe je to individualno, općenito Koob objašnjava da to ovisi o težini, ali i svako tijelo drukčije reagira na alkohol. Sigurno znate osobu kojoj nije dobro nakon što popije samo dva pića. "Alkohol se može otkriti do 6 sati u krvi, oko 12-24 sata u dahu, mokraći i slini, a čak do 90 dana u kosi", navodi se u Američkom centru za ovisnosti.