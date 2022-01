Mderne internetske kockarnice danas privlače stotine tisuća građana naše zemlje, a aktivne igrače možemo podijeliti na četiri različita tipa, koje ćete naći u svakom online casinu...

Industrija igara na sreću proživljava novi veliki procvat u Hrvatskoj. Euforiju koju su u prošlosti izazivali loto i sportsko klađenje danas izaziva casino online, koji iz tjedna u tjedan dobiva sve više simpatizera.

Nema sumnje, iza eksplozije popularnosti video slotova, ruleta i kartaških igara definitivno stoji vješto provedena modernizacija. Da su casino igre ostale na nivou zamračenih automat klubova, nikad ne bi postale zabava širokog kruga ljudi u Hrvatskoj. No, razvojem kompleksnog sustava koji stoji iza online casina došlo je do masovne popularizacije, a s njom i do milijunskih dobitaka, jer što je više igrača uključeno, to su veće i nagrade.

Danas se ukupan broj aktivnih igrača polako približava impresivnoj cifri od pola milijuna, a među njima postoje četiri specifična tipa korisnika, koje možemo ovako definirati...

Lovac na jackpot

Prilika osvojiti stotine tisuća ili čak milijune kuna ono je što privlači najviše casino igrača, željnih jednom dobrom partijom u potpunosti promijeniti kvalitetu svog života.

Među njima se posebno ističu igrači koji su izraziti lovci na jackpot nagrade. Oni su dobro proučili svaki slot na kojem se dijele veliki zgoditci i učinit će sve da osvoje glavnu nagradu. Ulažu mnogo i igraju agresivno, nadajući se da će se upravo njima na ekranu složiti savršena kombinacija simbola.

Lovcima na jackpot uopće nije bitno hoće li dan završiti u plusu ili minusu, njih zanima samo glavna nagrada i igrat će dok je ne zgrabe. Najveća slabost im je raspoređivanje uloga, jer ponekad ulažu previše, ali ako tu lošu naviku uspješno prevladaju, mogu postati izuzetno uspješni, u svakom online casinu u kojem se dijele izdašne nagrade.

Matematički genijalac

Lovac na jackpot je impulzivan i nestrpljiv, a matematički genijalac njegova je potpuno suprotnost. Radi se igraču koji detaljno proučava algoritme koji stoje iza svake casino igre i pokušava uočiti zakonitosti koje se pojavljuju, kako bi na kraju zaradio.

Ovaj tip korisnika obično voli kartaške igre, poput pokera, blackjacka i bakare, u kojima pokušava različitim strategijama doći do profita, a neki od matematičkih genijalaca posebno su zagrijani za rulet, u kojem napamet znaju gdje se svaki broj nalazi, u odnosu na nulu.

Strategija im se u svodi na zakon vjerojatnosti, a nimalo na vlastiti unutrašnji osjećaj ili sreću. Ako pak uoče pukotine u algoritmu na nekoj od dostupnih igara, tada mogu biti jako opasni za svaki online casino.

Bonus profiter

Neki igrači sudjeluju u casino igrama samo da bi iskoristili darove koje im nude današnji priređivači igara na sreću.

Zovemo ih bonus profiteri, jer obično imaju korisnički profil otvoren u mnogo različitih kockarnica i svugdje su zgrabili bonus dobrodošlice, kojeg pokušavaju pretvoriti u vlastitu zaradu.

Također su pretplaćeni na newsletter, primaju i push notifikacije te pokušavaju kroz tjedne promocije i program vjernosti uloviti što više besplatnih vrtnji i žetona za gratis igru, svjesni da je najlakše biti uspješan u casino igrama ako igraš s tuđim novcem...

Opušteni rekreativac

Istina je, ne igraju svi casino igre kako bi se na njima obogatili ili pod obavezno mjesec završili u plusu. Postoje i mnogi koji svoj korisnički profil u online kockarnici imaju otvoren jednostavno zato što uživaju u video slotovima i stolnim igrama, koje ih opuštaju kad su pod stresom.

Nema sumnje, igre na sreću mogu biti fantastičan bijeg od svakodnevnih problema, a iskušavanje sreće u casino sučelju, punom oku ugodnih boja i zabavnih zvukova, može biti odlična razbibriga, pogotovo ako vas emocionalno ne pogađa ako uđete u crnu seriju i izgubite pokoju kunu.

Zato nije loše biti opušteni rekreativac u online casinu, jer nikad ne postoji šansa da izgubite kontrolu nad svojim ulaganjima, ali ni emocijama, znajući da uvijek postoji sljedeća vrtnja na slotu ili ruletu, odnosno ruka u kartaškim igrama.

U svakom slučaju, velika većina hrvatskih zaljubljenika u igre na sreću pronaći će se u ovim tipovima igrača, no svatko je zapravo poseban i pronalazi zadovoljstvo u casino igrama na individualan način...