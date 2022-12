Top 3 razloga zašto su Huawei FreeBuds SE bežične slušalice najbolji poklon za audiofile svih generacija

Napraviti model audio višenamjenskih slušalica koji će odgovarati svim korisnicima i njihovim potrebama pomalo je nemoguć zadatak, nalik onima u napetim akcijskim filmovima. Neki korisnici preferiraju ergonomske slušalice, neki teže solidnim funkcijama aktivnog poništavanja buke, dio korisnika je fokusiran na kvalitetu reprodukcije glazbe, dok je opet drugima odlučujući faktor pristupačna cijena. Većina slušalica dostupnih na tržištu, upravo zbog navedenih kriterija, neće izazvati isto odobravanje svih kupaca.

Ali, što ako se pojavi optimalni audio pametni uređaj koji će pružiti balansirano, kompromisno rješenje koje bi moglo zadovoljiti potrebe publike u većini ključnih aspekata pri odabiru?

Huawei donosi vrlo estetski privlačan i tehnološki napredan odgovor na ovo pitanje u vidu novih pametnih bežičnih slušalica - FreeBuds SE. Uglađenog dizajna i iznimnih materijala izrade, ove TWS pametne slušalice donose optimalno audio iskustvo za sve zahtjeve korisnika, iznimno su ugodne i ergonomski prilagođene i dugom nošenju, baterija im traje pouzdano dugo i cjenovno su više nego prihvatljive s obzirom na inovativne tehnološke funkcije koje donose korisnicima. S obzirom na predblagdansku shopping groznicu, siguran su odabir za sve generacije audiofila kao nezaobilazan, pouzdan proizvod za razne scenarije korištenja kao što su učenje, sport, posao ili zabava.

Danas ćemo otkriti koje značajke čine ove slušalice idealnim kandidatom za top liste božićnih poklona.

Šarmiraju na prvi pogled, ali i dodir - otkrijte minimalistički uglađen dizajn, kvalitetne materijale izrade i ergonomsku udobnost nošenja

FreeBuds SE lagane su i ergonomski prilagođene uhu, privlačnog dizajna te dolaze s okruglom i kompaktnom kutijom za punjenje. Estetski dojam je kod ovih bežičnih slušalica jedan od važnijih aduta i zasigurno će biti pogođen odabir ako darivate osobe koje preferiraju moderne i minimalističke dizajnerske komade. Integrirajući prirodne elemente u dizajn tehnoloških proizvoda, klasični i moderni elementi se spajaju u prepoznatljiv Huawei dizajn, ističući ljepotu u jednostavnosti. FreeBuds SE dolaze u zimskoj, bijeloj nijansi.

Spajajući taktilni osjet mekog i svilenkastog kompaktnog kućišta za punjenje s benefitima inovativnih audio tehnologija, svojim korisnicima donose iznimno iskustvo uporabe za sva osjetila. Semi-in-ear dizajn izrađen je tako da odgovara konturama vanjskog uha i smanjuje pritisak na ušni kanal, pružajući udobnost i lagano prianjanje prilikom nošenja. FreeBuds SE slušalice koriste spomenutu plitku insertaciju unutar uha i dolaze uz tri različite veličine silikonskih nastavaka za slušalice koje osiguravaju opcije i personalizaciju sukladno potrebama većine korisnika. Ovi jastučići od tekućeg silikona mogu do određene mjere povećati i performanse pasivnog poništavanja buke slušalica, dok njihov fleksibilni i mekani materijal osigurava visoku razinu udobnosti čak i kada se nose dulje vrijeme.

Što leži ispod privlačne površine? Impresivan hardver, intuitivan softver, pouzdana baterija i stabilno povezivanje za bezbrižno i dugotrajno korištenje

Huawei FreeBuds SE osvajaju na prvi pogled, ali ispod lijepe estetike stoji Huawei inovativna tehnologija koja svojim značajkama osigurava maksimalnu pouzdanost i širinu scenarija upotrebe ovih TWS slušalica. U pakiranju FreeBuds SE nalaze se slušalice unutar kućišta, USB-C kabel za punjenje i set dodatnih silikonskih nastavaka u veličinama S, M i L. S donje strane kućišta nalazi se USB-C priključak za punjenje slušalica, s prednje strane nalazi se LED indikator koji svijetli kada se poklopac otvori i pokazuje razinu napunjenosti kućišta. Na samim slušalicama se mikrofoni i kontakti za punjenje nalaze na izduženom segmentu, odnosno nozi slušalice. Noga slušalica je produžena i osjetljiva na dodir što je korisno za upravljanje putem gesta. Naime, Huawei FreeBuds SE dolaze s ugrađenim G-senzorom koji korisnicima omogućava jednostavno i brzo upravljanje funkcijama putem dodira i čija se dinamika i geste mogu vrlo lako prilagoditi putem aplikacije Huawei AI life. Čak i osobe ne toliko sklone modernim tehnološkim uređajima mogu jednostavno dvaput dodirnuti nogu slušalice za upućivanje poziva, reprodukciju glazbe, pauziranje i preskakanje pjesama, bez da vade svoje pametne telefone radi upravljanja. Slušalice koriste Bluetooth 5.2 čip, koji ne samo da ima nisku potrošnju energije, već ima i bolju stabilnost veze i veću brzinu prijenosa bez prekida i trzanja zvuka. Uz značajno smanjenu latenciju, nema vremenske razlike u sinkronizaciji prijenosa zvuka i slike, što ove slušalice čini dobrim izborom za filmofile ili vloggere.

Uz to, ove pametne slušalice donose brojne praktične i pametne značajke poput automatskog uparivanja s drugim pametnim uređajima već pri prvoj upotrebi ili pametne automatske detekcije i pauziranja reprodukcije zvuka prilikom skidanja slušalica. Bilo da se radi o Androidu ili iOS operativnom sustavu, lako su povezive za sve pametne nadogradnje i lagano se povezuju s većinom uređaja. Još jedna velika prednost Huawei FreeBuds SE je trajanje baterije. Iako su ove slušalice vrlo male, opremljene su baterijom velikog kapaciteta od čak 37mAh, a dodavanje nove generacije čipova omogućava učinkovitu kontrolu potrošnje energije slušalica. Kod reprodukcije glazbe, potpuno napunjene slušalice mogu neprekidno raditi do 6 sati, a ako se koriste s kućištem za punjenje, trajanje baterije može doseći do 24 sata. Kod glasovnih poziva ove vrijednosti idu do 4 sata neprekidnog razgovora s potpuno napunjenim slušalicama i 16 sata ako se slušalice koriste s kućištem, što ih čini idealnim gadgetom za sve užurbane korisnike koji dosta svog vremena provode u autu ili na putovanju.

Audio impresivne u svim scenarijima korištenja - potpuno bežično iskustvo kristalno čiste kvalitete zvuka

Ove 5 grama lagane, šarmantne i lijepe slušalice u sebi nose puno ozbiljnije značajke i specifikacije vezane za reprodukciju i snimanje zvuka. Huawei FreeBuds SE opremljene su s dvostrukim mikrofonom za uklanjanje buke poziva (ENC). Kada se koriste za poziv, ugrađeni mikrofon u slušalicama može točno izračunati orijentaciju govornika i poboljšati glas nositelja tehnologijom oblikovanja snopa zvuka. Uz podršku funkcije ENC, čak i kada se koriste u iznimno bučnom okruženju, slušalice mogu automatski smanjiti razne smetnje u okruženju, poboljšati kvalitetu zvuka i postići jasne glasovne pozive. S dinamičkim driverom od 10 mm i ultraosjetljivom polimernom dijafragmom koja koristi PEEK+PU+PET kupolu od titana, reprodukcija ostaje savršeno jasna, čineći visoke tonove mekanim i fleksibilnim, a srednje tonove živim i transparentno čistim. Vokali su naglašeni unutar uravnoteženog trokanalnog audio okvira, a bas je dubok i snažan, posebno pri reprodukciji udaraca bubnjeva, čineći cjelokupno audio iskustvo privlačnijim. Pop fanatici će uživati u vrlo dobrim performansama zvučnog polja uz visok stupanj razdvajanja zvuka, što omogućuje vrlo realističan osjećaj prisutnosti i omogućuje korisniku da točno uoči relativni položaj izvora pojedinog tona. Uz visok stupanj obnavljanja tona ove slušalice donose i dobru tonsku rezoluciju, detalji u glazbi neće postati zamućeni i mogu se jasno prikazati korisniku čak i pri izvođenju klasične glazbe.

Huawei FreeBuds SE, bez obzira na izuzetan dizajn, udobnost nošenja i optimalni balans napredne tehnologije i intuitivnog iskustva korištenja, dolaze kao cjenovno pristupačan pametni audio gadget. S preporučenom maloprodajnom cijenom od 449 HRK, ove TWS slušalice nezaobilazna su opcija za sve generacije korisnika - od onih mlađih koji tek otkrivaju opcije korištenja, poslovnih ljudi u pokretu pa čak i iskusnih audiofila koji žele kvalitetnu reprodukciju zvuka dok su u pokretu. Pronađite ih samostalno u ponudi kod Huawei maloprodajnih partnera ili kao besplatni poklon kod kupovine pametnog telefona Huawei nova 10 SE u Telmach ponudi.

Nakon nedavnog regionalnog predstavljanja, impresivni Huawei flagship Mate 50 Pro dostupan je i na lokalnom tržištu. Mate serija je znana po svojim naprednim mogućnostima i izvanrednim performansama, a Mate 50 Pro donosi i novosti po pitanju fotografije s prvim fizički podesivim otvorom blende na čak 10 razina, što je nagrađeno i prvim mjestom ljestvice kvalitete mobilne kamere uglednog laboratorija DXOMARK. Lokalno su dostupni i pametni telefoni nova 10 SE i nova Y61, čije fantastične kamere i upečatljiv dizajn nude izvrsnu vrijednost za novac te pametni sat Huawei Watch GT 3 SE .