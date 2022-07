Kingston FURY započinje partnerstvo s Ninjas In Pyjamas kao službeni pružatelj memorijskih proizvoda

Kingston Technology Europe Co LLP, podružnica Kingston Technology Company, Inc., svjetskog lidera u memorijskim proizvodima i tehnološkim rješenjima, najavljuje svoje partnerstvo s legendarnom esport organizacijom Ninjas in Pyjamas. Dvogodišnji ugovor čini Kingston FURY službenim Ninjas in Pyjamas memorijskim partnerom, time osiguravajući maksimalne performanse hardvera svim esport timovima u njihovom vlasništvu zahvaljujući FURY liniji RAM memorije s visokim performansama.

Osim pružanja najboljeg RAM-a na svijetu za Ninjas in Pyjamas esport natjecatelje, partnerstvo će se usredotočiti i na stvaranje sadržaja i aktivnosti na društvenim mrežama za globalnu Ninjas in Pyjamas publiku.

"Igrači su u stanju otkriti i najmanje nedosljednosti u svakoj postavci hardvera, te stoga uvijek optimiziramo postavke kako bismo zajamčili vrhunske performanse. Uz Kingston FURY, možemo biti sigurni da ispunjavamo najviše zahtjeve i standarde za optimalne performanse u video igrama. Kingston FURY linija će neupitno osloboditi pravu snagu naših sportaša." rekao je Hicham Chahine, izvršni direktor tvrtke Ninjas in Pyjamas.

"Kingston je cijenjen i pouzdan brend u sektoru hardvera za video igre, i nevjerojatno smo ponosni i uzbuđeni što radimo s njima na podizanju performansi u igrama za sve naše sportaše diljem svijeta," također je istaknuo Hicham.

"Kingston FURY uspostavio se kao lider u svijetu memorije za video igre još od svog lansiranja prije godinu dana, i vrlo smo sretni što možemo poželjeti dobrodošlicu Ninjas in Pyjamas u našu Kingston obitelj", rekao je Robert Allen, direktor marketinga, Kingston EMEA. "S Ninjas in Pyjamas na našoj strani, možemo zajedno raditi na podizanju Kingston FURY-a na višu razinu!" rekao je Alen.

Kingston je oduvijek bio ponosan i redoviti sponzor esporta i raduje se partnerstvu s OG timom Ninjas in Pyjamas. Predani smo zajednici i uzbuđeni smo što možemo svim obožavateljima Ninjas in Pyjamas ponovno predstaviti Kingston FURY.

Za više informacija posjetite kingston.com/gaming.